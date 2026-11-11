La contratación de un servicio de internet para el hogar requiere evaluar más que la velocidad anunciada por las empresas operadoras. El número de dispositivos conectados, las actividades digitales de los integrantes de la familia y la tecnología disponible en la vivienda son factores que pueden influir en la calidad de la conexión.

Actualmente, el teletrabajo, las clases virtuales, los videojuegos en línea y el consumo de contenido en plataformas de streaming generan diferentes necesidades de conectividad. Por ello, elegir un plan adecuado permite reducir las interrupciones y aprovechar mejor el servicio contratado.

En ese contexto, la empresa de telecomunicaciones Entel Perú comparte cinco recomendaciones para que los usuarios puedan comparar las alternativas disponibles antes de contratar internet fijo.

1. Evalúa cuánta velocidad de internet necesita tu hogar

No todas las familias necesitan la misma velocidad de conexión. Una persona que utiliza internet principalmente para navegar por páginas web o revisar correos electrónicos puede tener requerimientos distintos a los de un hogar donde se realizan videollamadas, se juega en línea y se reproducen películas en alta resolución de forma simultánea.

Antes de elegir un plan, es recomendable identificar cuántas personas utilizan el servicio, el número de dispositivos conectados y las actividades que realizan durante las horas de mayor consumo.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) cuenta con una calculadora de velocidad en su plataforma Checa tu plan, que permite estimar los megabits por segundo (Mbps) necesarios según los hábitos de uso del hogar.

2. Revisa si la conexión utiliza fibra óptica

La tecnología empleada para brindar el servicio también influye en la experiencia de navegación. Entre las alternativas disponibles en el mercado peruano se encuentran las conexiones de fibra óptica, cable coaxial e internet inalámbrico.

La fibra óptica permite transmitir información a altas velocidades y puede ofrecer conexiones con velocidades de descarga y subida similares, dependiendo de las características del plan contratado.

Esta tecnología resulta especialmente útil para viviendas donde varios integrantes realizan actividades digitales exigentes al mismo tiempo. Sin embargo, su disponibilidad debe verificarse en la dirección exacta donde se instalará el servicio.

3. Considera la estabilidad de la conexión y no solo los megas

Una velocidad elevada no garantiza por sí sola una experiencia satisfactoria. La estabilidad de la red, la latencia y las interrupciones del servicio también influyen en actividades como videoconferencias, clases virtuales, videojuegos y reproducción de videos.

Por ejemplo, una conexión con cortes frecuentes puede afectar una reunión de trabajo, incluso cuando el plan contratado ofrece una velocidad considerable.

Por ello, al comparar operadores es recomendable revisar las condiciones de calidad del servicio, las velocidades de descarga y subida, así como la velocidad mínima garantizada.

4. Verifica que la señal Wi-Fi llegue a todos los ambientes

La cobertura inalámbrica dentro de la vivienda es otro aspecto importante. La distribución de los ambientes, el grosor de las paredes, la distancia al router y las interferencias pueden afectar la intensidad de la señal Wi-Fi.

En viviendas de varios pisos o con numerosas habitaciones, algunos espacios podrían presentar una conexión menos estable que otros, incluso cuando el servicio de internet fijo funciona correctamente.

Entel recomienda evaluar la ubicación del router y consultar si existen alternativas para ampliar la cobertura, como repetidores o sistemas Wi-Fi Mesh, especialmente en los ambientes donde se trabaja, estudia o utiliza internet con mayor frecuencia.

5. Compara precios, planes y condiciones antes de contratar

Antes de adquirir un servicio de internet, es importante revisar la velocidad ofrecida, el precio mensual, el costo de instalación, los equipos incluidos y las condiciones comerciales.

El OSIPTEL recomienda verificar también la vigencia de las promociones, el precio regular que se aplicará cuando finalicen los descuentos y las posibles restricciones de cada plan.

Los usuarios pueden utilizar la plataforma gratuita Checa tu plan para comparar las ofertas de diferentes operadoras según el distrito, las tarifas y las características del servicio.

Además, conviene confirmar la disponibilidad de cobertura en el domicilio y solicitar información sobre los plazos de instalación y los canales de atención ante eventuales fallas.