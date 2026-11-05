La compañía japonesa Nintendo lanzó este jueves una versión renovada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los títulos más reconocidos de su catálogo, que regresa con mejoras visuales, nuevas funciones de control y una banda sonora reorquestada para Nintendo Switch 2.

El videojuego, cuya versión original fue publicada en 1998 para Nintendo 64, recibió una calificación de 96 sobre 100 en Metacritic, basada en las primeras reseñas de medios especializados, lo que lo situó en el primer puesto de los juegos mejor valorados de 2026.

La nueva entrega forma parte de las celebraciones por el 40 aniversario de The Legend of Zelda, franquicia creada en 1986 y desarrollada bajo la dirección creativa de Shigeru Miyamoto.

¿Qué novedades trae Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2?

La nueva versión conserva la historia y los escenarios principales del juego original, pero incorpora una renovación gráfica que incluye texturas más detalladas, entornos remodelados y mejoras en el rendimiento.

Uno de los cambios más destacados se encuentra en los controles. Ahora es posible mover libremente la cámara mediante la palanca derecha y realizar acciones como saltar o correr utilizando botones específicos, lo que modifica la experiencia de desplazamiento respecto a la versión de Nintendo 64.

Además, Nintendo incorporó voces en las escenas cinematográficas, amplió determinados diálogos y renovó la banda sonora con arreglos de música sinfónica. La desarrolladora también implementó cambios en el ciclo de día y noche, que continúa avanzando incluso dentro de las ciudades.

La crítica sitúa al nuevo Zelda entre los mejores videojuegos de 2026

La recepción inicial del remake ha sido ampliamente favorable. Según el portal especializado Video Games Chronicle, el título alcanzó una valoración de 96 puntos en Metacritic con 70 críticas contabilizadas al 4 de noviembre.

La calificación lo colocó por delante de otros lanzamientos del año y entre los 30 videojuegos mejor valorados de la historia en esa plataforma, aunque estas posiciones pueden cambiar conforme se incorporen nuevas reseñas.

El medio estadounidense IGN destacó la riqueza de su mundo, sus personajes y la variedad de secretos por descubrir. Por su parte, el diario británico The Guardian valoró la actualización de un videojuego que marcó una etapa en el desarrollo de las aventuras tridimensionales.

No todas las evaluaciones fueron igualmente favorables. El medio francés Gamekult cuestionó que algunas modificaciones simplifiquen la dificultad y reduzcan aspectos de la experiencia original, aunque reconoció que la nueva edición conserva gran parte de su atractivo.

¿De qué trata The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

La historia sigue a Link, un joven héroe que debe recorrer el reino fantástico de Hyrule para enfrentar a Ganondorf y evitar que se apodere de un poder capaz de dominar el mundo.

Una de las características que distinguieron al videojuego de 1998 es su estructura narrativa, que permite explorar diferentes momentos de la vida del protagonista.

A lo largo de la aventura, Link pasa de la infancia a la edad adulta mediante una mecánica relacionada con el tiempo. Esta transformación influye en los escenarios, los personajes y los desafíos que debe resolver.

El título original fue la quinta entrega principal de la franquicia y representó su transición hacia los gráficos tridimensionales. Su sistema de combate, exploración y resolución de acertijos influyó en numerosos videojuegos posteriores.

El Zelda original mantiene un récord histórico en Metacritic

La versión de Ocarina of Time lanzada para Nintendo 64 en 1998 conserva una calificación promedio de 99 sobre 100 en Metacritic.

Este resultado la mantiene en el primer puesto histórico de la plataforma, por encima de otras producciones reconocidas de diferentes generaciones.

La edición de Nintendo Switch 2, con sus 96 puntos iniciales, busca presentar la aventura a nuevos jugadores sin alterar sus elementos narrativos principales, aunque incorpora cambios importantes en la presentación y la jugabilidad.

Nintendo celebra los 40 años de Zelda con conciertos y una película

El regreso de Ocarina of Time forma parte de una programación especial por los 40 años de la franquicia, que incluye una consola Nintendo Switch 2 de edición conmemorativa, accesorios temáticos y conciertos internacionales.

Nintendo también prepara una adaptación cinematográfica de acción real titulada The Legend of Zelda.

La película, dirigida por Wes Ball y producida por Nintendo junto con Sony Pictures Entertainment, tiene previsto su estreno mundial el 30 de abril de 2027. Benjamin Evan Ainsworth interpretará a Link y Bo Bragason dará vida a la princesa Zelda.

Con este lanzamiento, Nintendo recupera uno de los títulos más influyentes de su historia para una nueva generación de jugadores y amplía las actividades conmemorativas de una saga que cumple cuatro décadas.