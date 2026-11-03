Casi tres de cada diez adolescentes peruanos utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA), una tecnología que se ha incorporado a las actividades escolares y cotidianas, pero cuyo impacto en el bienestar emocional todavía genera interrogantes.

Según información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el 26,9 % de los adolescentes de 12 a 17 años utiliza IA, una proporción cercana al 28,4 % registrado entre jóvenes de 18 a 29 años.

Ante este escenario, Fundación Mapfre, mediante su programa Controla Tu Red, reunió a cerca de 200 padres de familia, docentes y psicólogos escolares en un encuentro virtual sobre el desarrollo de niños y adolescentes frente al uso de chatbots.

Durante la actividad participaron José Carlos Bojórquez De la Torre, médico psiquiatra y jefe del Servicio de Enfermedades Psiquiátricas Agudas del Hospital Víctor Larco Herrera, y Javier Flores Cohaila, médico cirujano e investigador en inteligencia artificial y aprendizaje.

¿Qué ocurre cuando los adolescentes usan chatbots como confidentes?

Uno de los principales temas abordados fue el uso de herramientas de IA para buscar apoyo emocional, conversar sobre problemas personales o solicitar consejos.

Una investigación realizada en Canadá, con 39.761 estudiantes, encontró que el 21,1 % había utilizado inteligencia artificial para recibir apoyo emocional o consejos sobre sus relaciones personales.

Entre quienes recurrían a la IA con estos fines, el 57,7 % presentó síntomas emocionales clínicamente significativos, frente al 29,2 % de quienes no la utilizaban de esa manera. El estudio fue publicado en la revista científica JAMA Pediatrics.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que estos resultados no demuestran que el uso de chatbots provoque problemas de salud mental. También es posible que los jóvenes que ya experimentan dificultades emocionales recurran con mayor frecuencia a estas herramientas.

Bojórquez De la Torre coincidió en que los resultados deben interpretarse con prudencia, pues todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación de causa y efecto.

Chatbots pueden fallar cuando un adolescente necesita ayuda urgente

Otro motivo de preocupación es la capacidad de los sistemas de IA para responder adecuadamente ante situaciones de crisis emocional.

Una evaluación de Common Sense Media, organización estadounidense especializada en tecnología y bienestar infantil, analizó más de 4.000 interacciones simuladas con ChatGPT para adolescentes.

La investigación encontró que el sistema no recomendó de manera consistente acudir a servicios especializados o líneas de ayuda en determinadas conversaciones que requerían una intervención urgente.

Flores Cohaila advirtió que los chatbots no deben sustituir la atención de profesionales ni la comunicación con familiares, docentes y otras personas de confianza.

Los especialistas también señalaron la importancia de mantener espacios de conversación en casa, especialmente cuando un adolescente comienza a utilizar la IA para hablar sobre dificultades emocionales que no comparte con su entorno.

El uso de IA para tareas escolares también puede afectar el aprendizaje

El impacto de la inteligencia artificial no se limita al bienestar emocional. Su utilización para resolver actividades escolares también puede influir en el desarrollo de habilidades de razonamiento.

Un estudio realizado en Turquía con cerca de mil estudiantes de secundaria comparó el desempeño de alumnos que utilizaban un chatbot convencional, una herramienta de IA configurada para ofrecer pistas y un grupo que no empleaba inteligencia artificial.

Los investigadores encontraron que los estudiantes que utilizaron libremente el chatbot obtuvieron mejores resultados durante la práctica, pero rindieron un 17 % menos en una evaluación posterior sin asistencia tecnológica, en comparación con quienes no habían utilizado IA.

En cambio, quienes emplearon una herramienta diseñada para orientar mediante pistas no presentaron esa disminución significativa. El estudio fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Estos resultados corresponden a una investigación específica sobre matemáticas y no significan que toda utilización educativa de la IA perjudique el aprendizaje.

Especialistas recomiendan aplicar tres pasos para usar IA en casa

La regla: primero tú, luego la IA y al final tú de nuevo

Primero, que lo intente solo. El estudiante debe leer, analizar y tratar de resolver la tarea por sus propios medios. Luego, usar la IA como tutor.Puede pedir explicaciones, ejemplos o pistas, en lugar de solicitar directamente la respuesta. Finalmente, comprobar lo aprendido.El adolescente debe explicar con sus propias palabras cómo resolvió el ejercicio y verificar la información recibida.

Estrategia recomendada por Javier Flores Cohaila durante el encuentro de Fundación Mapfre.

Flores Cohaila explicó que la participación de los adultos es importante para enseñar a los menores a utilizar la tecnología con criterio.

La finalidad de esta estrategia es evitar que la inteligencia artificial reemplace el esfuerzo intelectual del estudiante y favorecer que funcione como una herramienta complementaria.

Fundación Mapfre ofrece talleres gratuitos a colegios

Norma Nakamura, representante de Fundación Mapfre, señaló que el programa Controla Tu Red trabaja desde hace diez años con escolares, familias y docentes para promover hábitos digitales responsables.

Según la organización, la iniciativa ha alcanzado a más de 133.000 escolares en el Perú mediante talleres desarrollados con psicólogos especializados.

Los colegios pueden solicitar estas actividades sin costo. Fundación Mapfre también pone a disposición el manual gratuito La IA ya está en tu casa, con recomendaciones para acompañar a niños y adolescentes en el uso de esta tecnología.

Los materiales están disponibles en Controla Tu Red de Fundación Mapfre. La grabación del webinar también puede consultarse en YouTube.