Las freidoras de aire se han convertido en una alternativa para preparar alimentos con poco o ningún aceite añadido y reducir los tiempos de cocción de algunas recetas. Sin embargo, una de las principales dudas de los consumidores es cuánta electricidad utilizan y cuánto pueden incrementar el recibo de luz en el hogar.

Yalile Ramírez, gerente de la categoría de pequeños electrodomésticos y bienestar para la región andina de Electrolux, explicó que el gasto energético de estos equipos depende de su potencia, el tiempo de funcionamiento y la tarifa eléctrica aplicada por la empresa distribuidora.

A diferencia de lo que algunos consumidores podrían pensar, no todos los electrodomésticos que producen calor generan el mismo gasto. La cantidad de electricidad utilizada depende tanto de la potencia como del tiempo durante el cual funciona cada aparato.

Una freidora de aire puede gastar S/ 2.10 al mes: ¿cómo se calcula?

Para explicar el consumo, Electrolux tomó como referencia una freidora de aire de 5,1 litros y 1500 watts de potencia, utilizada para preparar papas fritas durante 15 minutos, dos veces por semana.

En este ejemplo se considera una tarifa referencial de S/ 0.70 por kilovatio-hora (kWh), aunque el precio puede variar según la distribuidora, la localidad y la categoría tarifaria del usuario.

El cálculo se realiza convirtiendo primero la potencia del electrodoméstico a kilovatios. Luego se multiplica por el tiempo de funcionamiento y la frecuencia mensual de uso.

Freidora de aire vs. horno eléctrico: ¿cuál consume menos energía?

Aunque ambos electrodomésticos pueden tener potencias similares, la freidora de aire suele trabajar con una cavidad más pequeña y un sistema de circulación rápida de aire caliente que permite cocinar determinadas porciones en menos tiempo.

Ramírez sostuvo que una freidora moderna puede preparar determinados alimentos en aproximadamente un tercio del tiempo requerido por un horno eléctrico y generar cerca de un 48 % de ahorro energético, de acuerdo con la comparación presentada por Electrolux.

La diferencia, sin embargo, depende de la receta, la cantidad de alimentos, la potencia de cada equipo y las condiciones de uso. El porcentaje señalado por la marca no debe interpretarse como un ahorro garantizado para todas las preparaciones.

El gasto eléctrico total también depende de la tarifa. Osinergmin precisa que, además del consumo de energía, el recibo incluye otros conceptos, como el cargo fijo y el alumbrado público.

Consejos para reducir el consumo eléctrico de una freidora de aire

La especialista de Electrolux recomienda utilizar una temperatura de 180 °C cuando la receta lo permita, en lugar de mantener siempre el equipo a su temperatura máxima de 200 °C.

También aconseja evitar sobrecargar la cesta, debido a que una cantidad excesiva de alimentos puede dificultar la circulación de aire caliente y obligar a prolongar el tiempo de cocción.

Otro aspecto importante es conocer la potencia del modelo y calcular su consumo de acuerdo con la frecuencia real de uso. Una familia que emplea el aparato diariamente tendrá un gasto distinto al de otra que solo lo utiliza los fines de semana.

El Ministerio de Energía y Minas también dispone de una herramienta de cálculo energético que permite estimar el consumo de los electrodomésticos domésticos a partir de la potencia y los tiempos de funcionamiento.