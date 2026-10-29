La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta para los emprendedores que buscan mejorar la gestión de sus negocios, optimizar procesos y llegar a nuevos clientes. Su aplicación también representa una oportunidad para las personas mayores de 50 años, conocidas en el ámbito empresarial como emprendedores silver.

En el Perú, más de dos millones de personas de este grupo etario emprenden o trabajan por cuenta propia, según cifras de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional 2025 citadas en información difundida por la Universidad del Pacífico.

Para estos emprendedores, las herramientas de IA pueden facilitar actividades como la creación de contenido publicitario, la organización de información, la elaboración de propuestas comerciales y la identificación de nuevas oportunidades de negocio, sin requerir necesariamente conocimientos avanzados de tecnología.

Elizabeth Gómez, jefa de Proyectos Estratégicos de la Universidad del Pacífico, explica que la experiencia profesional puede convertirse en una ventaja cuando se combina con las nuevas herramientas digitales.

“La inteligencia artificial puede generar incertidumbre porque es una tecnología que cambia rápidamente y existe el temor de que reemplace determinadas capacidades. Sin embargo, para un emprendedor 50+ también representa una oportunidad para poner en valor todo lo que ha aprendido”, señaló Gómez.

Cinco formas de aprovechar la inteligencia artificial para emprender después de los 50 años

La especialista de Emprende UP, iniciativa vinculada a la Universidad del Pacífico, identifica cinco aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial para desarrollar y fortalecer negocios.

1. Convertir la experiencia en una idea de negocio

La IA puede ayudar a identificar habilidades, conocimientos y oficios adquiridos durante años de trabajo para transformarlos en asesorías, capacitaciones, servicios especializados o nuevos emprendimientos.

2. Conocer mejor a los potenciales clientes

Las herramientas de inteligencia artificial permiten organizar información comercial, explorar perfiles de consumidores, identificar necesidades y adaptar la oferta de productos o servicios a distintos públicos.

3. Ahorrar tiempo en las tareas diarias

Los emprendedores pueden utilizar la IA para preparar borradores de mensajes, responder consultas frecuentes, redactar publicaciones para redes sociales, organizar documentos y elaborar propuestas comerciales.

4. Transformar conocimientos en nuevos productos

La experiencia acumulada puede convertirse en contenidos digitales, cursos, tutoriales y materiales educativos con apoyo de herramientas que faciliten la redacción, estructuración y presentación de información.

5. Trabajar con personas de otras generaciones

La colaboración entre emprendedores experimentados y jóvenes familiarizados con herramientas digitales puede facilitar la creación de soluciones, la automatización de procesos y la exploración de nuevos mercados.

Trabajo entre generaciones puede impulsar la innovación en los negocios

La incorporación de inteligencia artificial también abre oportunidades para el intercambio de conocimientos entre distintas generaciones.

Mientras los jóvenes pueden aportar experiencia en el manejo de plataformas digitales y herramientas de automatización, los emprendedores mayores de 50 años contribuyen con conocimientos sobre el mercado, relaciones comerciales y experiencia en la atención a clientes.

“Los jóvenes pueden acercar nuevas herramientas y formas de trabajar, pero también encontrar en las personas mayores de 50 años conocimientos del mercado y aprendizajes que no se adquieren rápidamente. La innovación puede surgir cuando diferentes generaciones comparten lo que saben”, sostuvo Gómez.

Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030

El desarrollo de capacidades digitales y el impulso a nuevas iniciativas empresariales forman parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM.

Este instrumento contempla entre sus ejes el desarrollo de talento y capacidades, la innovación y el emprendimiento basado en inteligencia artificial, así como su utilización ética, segura y responsable.

En ese contexto, Gómez destacó que Emprende UP desarrolla programas y espacios de formación dirigidos a fortalecer las capacidades de las personas mayores de 50 años y acompañarlas en la creación de nuevas oportunidades empresariales.

La especialista señaló que el desafío no consiste únicamente en aprender a utilizar una nueva tecnología, sino en combinar la experiencia adquirida con herramientas que permitan elevar la productividad, probar ideas y llegar a nuevos públicos.