La celebración de Halloween, este 31 de octubre, también es una oportunidad para organizar una maratón de películas y series de terror desde casa o cualquier otro lugar. Para quienes prefieren utilizar su teléfono celular, contar con una buena pantalla, sonido adecuado y batería suficiente puede marcar la diferencia durante varias horas de entretenimiento.

Esta alternativa cobra relevancia en un contexto de mayor consumo de internet móvil en el Perú. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), durante el segundo trimestre de 2026, el consumo promedio mensual de datos móviles alcanzó los 25,06 gigabytes (GB) por teléfono, lo que representa un incremento del 21,11 % frente al mismo periodo de 2025.

Ante este escenario, la empresa tecnológica nubia compartió cuatro recomendaciones para disfrutar películas y series de terror desde el smartphone sin que los problemas de conectividad, sonido o autonomía interrumpan la experiencia.

1. Elige una pantalla amplia para disfrutar las escenas de terror

Las películas de terror suelen incluir escenarios oscuros, cambios de iluminación y pequeños detalles visuales que contribuyen al suspenso. Por ello, una pantalla de mayor tamaño puede facilitar la visualización de las escenas.

En ese sentido, nubia destaca que los equipos con pantallas amplias ofrecen más espacio para apreciar imágenes, subtítulos y expresiones de los personajes, especialmente durante sesiones prolongadas.

Como ejemplo, la marca menciona el nubia Neo 5 Max, smartphone que incorpora una pantalla de 7,5 pulgadas, orientada al consumo de contenidos audiovisuales y otras actividades de entretenimiento.

2. Prepara un ambiente cómodo y utiliza audífonos

El sonido es uno de los principales elementos de las producciones de terror. Los diálogos, la música ambiental y los efectos sonoros contribuyen a crear tensión durante las escenas.

Por ello, se recomienda elegir un espacio cómodo, reducir las distracciones y utilizar audífonos a un volumen adecuado para escuchar con mayor claridad los detalles de cada película.

También es conveniente ajustar la iluminación del ambiente y el brillo de la pantalla para mantener una experiencia visual cómoda durante toda la maratón.

3. Organiza las películas y verifica tu conexión a internet

Antes de comenzar una maratón de Halloween, resulta útil preparar una lista de películas y series para evitar interrupciones al momento de elegir qué contenido reproducir.

Otra recomendación es verificar la estabilidad de la conexión a internet, especialmente cuando se utilizan aplicaciones de streaming que requieren una transmisión continua de datos.

Cuando la plataforma lo permita, descargar previamente las películas o episodios puede ayudar a evitar pausas ocasionadas por una señal inestable y reducir la necesidad de consumir datos móviles durante la reproducción.

4. Revisa la batería de tu celular antes de comenzar

Una maratón de películas puede extenderse durante varias horas, por lo que la autonomía del teléfono es otro aspecto que debe considerarse.

La marca recomienda verificar el nivel de carga antes de iniciar, ajustar el brillo de acuerdo con la iluminación del ambiente y cerrar las aplicaciones que no se estén utilizando.

Como referencia, el nubia Neo 5 Max incorpora una batería de 7100 mAh, característica presentada por el fabricante como una alternativa para acompañar jornadas prolongadas de uso.

Sin embargo, la duración efectiva de la batería dependerá de factores como el brillo, la conexión utilizada, las aplicaciones activas y las condiciones de reproducción.

Halloween y el creciente consumo de internet móvil en Perú

Las recomendaciones llegan en un contexto en el que los teléfonos celulares se utilizan cada vez más para actividades de entretenimiento y consumo de contenidos digitales.

De acuerdo con información oficial del Osiptel, el consumo promedio mensual de internet móvil por teléfono pasó de 20,69 GB en el segundo trimestre de 2025 a 25,06 GB en el mismo periodo de 2026.

El incremento refleja una mayor utilización de la conectividad móvil para distintas actividades, entre ellas el trabajo, la educación, la comunicación y el entretenimiento.

Para quienes planean disfrutar películas de terror durante Halloween, preparar con anticipación el contenido, disponer de una conexión estable y revisar las condiciones del equipo puede contribuir a una experiencia de reproducción más continua.