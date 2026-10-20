Infinix anunció el lanzamiento en Perú de su nueva serie de smartphones HOT70, integrada por los modelos HOT70 y HOT70 Pro 5G, que incorporan herramientas de inteligencia artificial, funciones de personalización y baterías de 5.600 mAh. Los equipos ya se encuentran disponibles en el mercado nacional con precios referenciales desde S/ 999.

La compañía informó que esta nueva línea está dirigida a usuarios que utilizan sus celulares para estudiar, trabajar, crear contenido y entretenerse. Entre sus principales novedades destacan una matriz de luces LED en la parte posterior y un acabado que cambia de tonalidad según la temperatura.

La HOT70 Series también obtuvo un reconocimiento Platinum en los MUSE Design Awards, dentro de la categoría Product Design – Digital & Electronic Devices, por su propuesta de diseño.

Infinix HOT70 Pro 5G: pantalla de 144 Hz y luces LED personalizables

El Infinix HOT70 Pro 5G incorpora el sistema Active Matrix Cube, una matriz de luces LED ubicada en la parte posterior del teléfono que permite mostrar alertas de llamadas, mensajes, música y otros efectos de iluminación.

Los usuarios pueden configurar diferentes patrones y diseños para personalizar la apariencia del dispositivo.

En cuanto al rendimiento, el equipo integra el procesador MediaTek Dimensity 7100 5G y una pantalla con tasa de refresco de 144 Hz, características orientadas a ofrecer mayor fluidez al navegar, reproducir contenido audiovisual y utilizar videojuegos.

Asimismo, cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua. Según las especificaciones anunciadas por la marca, puede soportar una inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros durante 30 minutos, bajo condiciones controladas.

El modelo también incorpora elementos visuales inspirados en el videojuego Free Fire, que complementan las opciones de personalización.

Infinix HOT70: un celular que cambia de color con la temperatura

Por su parte, el Infinix HOT70 destaca por su diseño y los efectos visuales incorporados en la parte posterior del dispositivo.

Una de sus principales características es el acabado Thermo Orange, que modifica su tonalidad dependiendo de la temperatura. En condiciones frías, el naranja adquiere una apariencia más intensa, mientras que con el calor se vuelve más claro.

El smartphone también está disponible en colores Quiet Violet, Green Texture, Night Pulse y Silver Dancer.

Las variantes Quiet Violet y Green Texture incorporan tecnologías de diseño que generan efectos de brillo y sombra al mover el teléfono. Además, el sistema Crystal Mood Island permite observar diferentes tonalidades alrededor del módulo de cámaras, dependiendo de la incidencia de la luz.

Otra de sus funciones es Active Halo, un sistema de iluminación dinámica que permite identificar llamadas, mensajes y alertas de carga incluso cuando el equipo se encuentra colocado boca abajo.

En materia de resistencia, el HOT70 cuenta con protección IP65 contra el polvo y las salpicaduras de agua, además de una certificación SGS de cinco estrellas vinculada con pruebas de resistencia ante golpes y caídas accidentales, según informó la compañía.

Inteligencia artificial para notas, fotografías y tareas cotidianas

Ambos smartphones incorporan herramientas de inteligencia artificial diseñadas para facilitar la organización de información y la creación de contenido.

Una de ellas es One-Tap AI FlashMemo, que permite guardar información, registrar ideas y organizar notas mediante una tecla lateral.

Al mantener presionado este botón, se activa Folax, el asistente de inteligencia artificial de Infinix, que permite realizar consultas por voz e interactuar con información visible en la pantalla.

Los equipos también incluyen AI Studio, un conjunto de herramientas para la edición de fotografías, entre las que destacan AI Live Photo, AI Eraser y AI Extender.

Estas funciones permiten crear fotografías en movimiento, eliminar objetos no deseados de una imagen y ampliar su composición mediante inteligencia artificial.

Batería de 5.600 mAh y carga rápida de 45 W

Los modelos HOT70 y HOT70 Pro 5G cuentan con una batería de 5.600 mAh y tecnología de carga rápida de 45 W, orientada a usuarios que necesitan utilizar sus equipos durante jornadas prolongadas.

También incorporan la función Bypass Charging, diseñada para suministrar energía al dispositivo mientras se encuentra conectado a la corriente, reduciendo la generación de calor asociada con determinadas actividades de alto consumo.

Esta característica puede resultar útil durante sesiones de videojuegos u otras tareas que demandan mayores recursos del equipo.

“Con la llegada de la serie HOT70 queremos demostrar a la audiencia joven que tenemos propuestas en las que no tiene que elegir entre diseño o funcionalidad, sino que pueda disfrutar ambos en un equipo pensado para acompañar su día a día”, señaló Eduardo Martos, gerente general de Infinix Perú.

¿Cuánto cuestan el Infinix HOT70 y HOT70 Pro 5G en Perú?

Infinix confirmó que ambos teléfonos ya se encuentran disponibles en Perú a través de distribuidores autorizados y plataformas digitales.

Los precios aproximados anunciados por la compañía son los siguientes:

Infinix HOT70 Pro 5G. S/ 1.500

Precio referencial de lanzamiento

Pantalla de 144 Hz, conectividad 5G y matriz LED personalizable.

Infinix HOT70. S/ 999

Precio referencial de lanzamiento

Acabado que cambia de tonalidad con la temperatura e iluminación Active Halo.

Los precios pueden variar según el establecimiento, las promociones disponibles y las configuraciones comercializadas.