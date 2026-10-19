Ver series, películas y videos desde el celular se ha convertido en una alternativa de entretenimiento para muchos usuarios. Por ello, al momento de comprar un smartphone, características como el tamaño de la pantalla, la duración de la batería y las funciones del equipo pueden influir en la experiencia de uso.

En el Perú, el 95,4 % de los hogares cuenta con al menos un smartphone, mientras que el 96 % dispone de acceso a internet fijo o móvil, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel), difundida por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en mayo de 2026.

Estas cifras reflejan la presencia de los dispositivos móviles en los hogares peruanos, donde los teléfonos inteligentes permiten realizar diversas actividades, desde comunicarse y trabajar hasta acceder a plataformas de entretenimiento y videojuegos.

“El smartphone ha dejado de ser únicamente una herramienta de comunicación. Hoy acompaña al usuario durante gran parte de su día y concentra actividades que van desde el trabajo y las redes sociales hasta el consumo de series, películas y videojuegos”, explicó María Teresa Prieto, directora de Ventas de nubia.

¿Qué características debe tener un celular para ver series y películas?

La especialista compartió cuatro aspectos que los usuarios pueden considerar al elegir un smartphone destinado al consumo de contenido audiovisual y otras actividades cotidianas.

1. Elegir un celular con pantalla amplia

El tamaño de la pantalla es uno de los principales aspectos para quienes acostumbran ver películas, series o videos desde su smartphone.

Una pantalla de mayor tamaño permite visualizar el contenido con más amplitud y puede ofrecer una experiencia más cómoda durante sesiones prolongadas de entretenimiento.

Además, esta característica facilita otras actividades, como leer documentos, navegar por internet y revisar información desde el dispositivo.

2. Revisar la capacidad y autonomía de la batería

Reproducir videos, utilizar plataformas de streaming y mantener la pantalla encendida durante periodos prolongados puede incrementar el consumo de energía del teléfono.

Por ello, es importante considerar la capacidad de la batería y la autonomía que ofrece el equipo, especialmente si se utiliza durante viajes, traslados o jornadas fuera de casa.

Una batería de mayor capacidad puede contribuir a extender el tiempo de uso, aunque su duración también depende de factores como el brillo de la pantalla, las aplicaciones utilizadas y la eficiencia energética del dispositivo.

3. Buscar un smartphone versátil para distintas actividades

Además del entretenimiento, los teléfonos inteligentes se utilizan para enviar mensajes, revisar redes sociales, realizar videollamadas, navegar por internet y desarrollar tareas laborales o académicas.

Por esta razón, es recomendable elegir un equipo que responda a las distintas necesidades del usuario y permita alternar entre aplicaciones y funciones durante el día.

La versatilidad puede ser especialmente importante para quienes utilizan un solo dispositivo tanto para sus actividades cotidianas como para sus momentos de entretenimiento.

4. Evaluar las funciones según los hábitos personales

No todos los usuarios buscan las mismas características en un smartphone. Mientras algunos priorizan ver series y películas, otros también utilizan sus teléfonos para videojuegos o aplicaciones que demandan mayores recursos.

En estos casos, conviene revisar las funciones adicionales del dispositivo y determinar si se adaptan al tipo de actividades que se realizan con mayor frecuencia.

Para quienes disfrutan de los videojuegos móviles, por ejemplo, pueden resultar relevantes las características orientadas al rendimiento y la experiencia de juego.

nubia Neo 5 Max llega al Perú con pantalla de 7,5 pulgadas

En línea con estas necesidades, la marca de tecnología nubia anunció el lanzamiento en el mercado peruano del Neo 5 Max, un smartphone que incorpora una pantalla de 7,5 pulgadas y una batería de 7100 mAh.

Según la compañía, el equipo está diseñado para usuarios que consumen contenido audiovisual desde el celular y buscan una mayor autonomía durante jornadas prolongadas de uso.

El dispositivo también conserva características de la serie Neo orientadas a los videojuegos móviles.

El nubia Neo 5 Max ya se encuentra disponible en Perú a través de los operadores Claro y Movistar, así como en establecimientos comerciales como Metro, Hiraoka, Falabella y Tottus, según informó la marca.