WhatsApp anunció una nueva función que permite realizar llamadas y videollamadas con personas que no tienen una cuenta en la aplicación. A través de un enlace de invitación, los participantes pueden conectarse directamente desde el navegador de una computadora, sin descargar el servicio ni completar un registro.

La herramienta, denominada llamadas para invitados (Guest Calling), fue presentada el 14 de octubre de 2026 por Meta, empresa propietaria de WhatsApp. Según la compañía, las conversaciones son gratuitas, no tienen un límite de duración y admiten hasta 32 participantes.

Esta opción está dirigida tanto a conversaciones personales como a reuniones de trabajo, clases virtuales y actividades grupales en las que algunos asistentes no utilizan WhatsApp.

¿Cómo hacer una videollamada de WhatsApp con alguien que no tiene cuenta?

Para utilizar esta función, al menos el organizador de la llamada debe tener una cuenta activa de WhatsApp. Desde la aplicación podrá generar un enlace y compartirlo con las personas que desea invitar.

Pasos para crear y compartir una llamada:

Abre WhatsApp e ingresa a la pestaña Llamadas. Pulsa el ícono “+”. Selecciona la opción para crear un enlace de llamada. Comparte el enlace con las personas que deseas invitar. Autoriza el ingreso de los participantes que se conecten como invitados.

Las personas que reciben el enlace deben abrirlo desde el navegador de su computadora, escribir su nombre y solicitar acceso. No necesitan instalar WhatsApp ni proporcionar un número de teléfono para registrarse.

Sin embargo, el acceso no es automático. Los invitados permanecen en una sala de espera hasta que el anfitrión apruebe su participación.

WhatsApp permite hasta 32 participantes y ofrece nuevas herramientas

Una vez admitidos, los invitados pueden utilizar distintas funciones disponibles durante las videollamadas, incluso sin contar con una cuenta en la plataforma.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de compartir la pantalla de su computadora, una herramienta útil para presentar documentos, revisar materiales o mostrar información durante una reunión.

También pueden reaccionar con emojis, como el pulgar arriba o el corazón, y levantar la mano para solicitar la palabra sin interrumpir a otros participantes.

De acuerdo con WhatsApp, las llamadas admiten hasta 32 personas y no están sujetas a límites de tiempo establecidos por la plataforma.

¿Qué medidas de seguridad tienen las videollamadas para invitados?

La nueva modalidad incorpora controles para que el organizador decida quién puede participar en una conversación.

Cada invitado debe obtener autorización antes de ingresar y el anfitrión puede retirarlo de la llamada en cualquier momento.

Además, WhatsApp establece restricciones para las personas que participan sin una cuenta. Estos usuarios no pueden visualizar los números telefónicos de los demás integrantes, enviar mensajes ni añadir directamente a otras personas a la conversación.

Meta también señala que las llamadas mantienen el cifrado de extremo a extremo, una medida diseñada para proteger el contenido de las comunicaciones.

WhatsApp se integrará con Google Calendar y Outlook

Como parte de sus próximas actualizaciones, WhatsApp anunció que incorporará integraciones con Google Calendar y Microsoft Outlook durante 2026.

Esta herramienta permitirá crear llamadas de WhatsApp directamente desde los calendarios y añadir el enlace correspondiente a las invitaciones de reuniones.

Según lo anunciado, los organizadores deberán instalar el complemento de WhatsApp y vincular su cuenta para utilizar esta función.

De esta manera, los asistentes podrán recibir una invitación desde su calendario e ingresar a la conversación independientemente de si tienen una cuenta de WhatsApp. La compañía todavía no ha comunicado una fecha exacta para su lanzamiento.