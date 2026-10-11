Motorola anunció la llegada al mercado peruano del motorola razr 70 con Crystals by Swarovski, una edición de su smartphone plegable que combina características tecnológicas con elementos de diseño inspirados en la joyería.

El dispositivo forma parte de la Brilliant Collection de la compañía y destaca por incorporar 34 cristales Swarovski colocados a mano, además de una pieza de cristal de 32 facetas ubicada en la bisagra.

El nuevo equipo está disponible en Perú a un precio anunciado de S/ 3.999, tanto en la tienda virtual de Motorola como en su establecimiento del Mall del Sur, en Lima.

Motorola razr 70 Swarovski: ¿cómo es su diseño?

La edición especial del motorola razr 70 presenta un acabado en el tono PANTONE Meteorite, acompañado de una cubierta posterior con textura acolchada inspirada en el cuero.

Sobre esta superficie se incorporaron 34 cristales Swarovski Silver Night, distribuidos como parte de la propuesta estética del dispositivo.

La bisagra también incluye un cristal Swarovski de 32 facetas, diseñado para reflejar la luz durante la apertura y el cierre del teléfono.

Según Motorola, el equipo incluye una funda transparente que permite mantener visibles los detalles de su diseño.

La propuesta forma parte de la estrategia Lifestyle Tech de la marca, con la que busca integrar elementos de moda y personalización en sus productos tecnológicos.

¿Qué pantallas tiene el motorola razr 70?

El motorola razr 70 conserva el formato plegable tipo concha característico de esta familia de dispositivos.

En la parte exterior incorpora una pantalla de 3,6 pulgadas, desde la cual los usuarios pueden consultar notificaciones, responder mensajes e interactuar con aplicaciones compatibles sin desplegar el teléfono.

Al abrirlo, el equipo ofrece una pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas, destinada a la navegación, reproducción de contenido y uso de aplicaciones.

Esta configuración permite alternar entre un formato compacto para el transporte y una superficie de visualización más amplia.

Cámaras de 50 MP y procesador MediaTek Dimensity 7450X

En el apartado fotográfico, el smartphone incorpora un sistema de cámaras posteriores compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, con funciones Macro Vision.

Para las videollamadas y fotografías frontales, dispone de una cámara interna de 32 megapíxeles con tecnología Quad Pixel.

Motorola también señala que el equipo integra funciones de procesamiento fotográfico asistidas por inteligencia artificial.

El dispositivo utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7450X, encargado de gestionar las operaciones del sistema y las aplicaciones.

En cuanto al sonido, incorpora altavoces estéreo con tecnología Dolby, según la información proporcionada por el fabricante.

Batería de 4.800 mAh y carga inalámbrica

El motorola razr 70 cuenta con una batería de 4.800 mAh, para la cual la compañía anuncia una autonomía superior a las 36 horas.

Esta duración corresponde a una estimación del fabricante y puede variar según el uso, la conectividad, las aplicaciones y otras condiciones.

El equipo admite carga rápida TurboPower de 30 W y carga inalámbrica de 15 W.

También incorpora protección Corning Gorilla Glass Victus, un material utilizado para mejorar la resistencia del vidrio frente al uso cotidiano.

Precio del motorola razr 70 Swarovski en Perú: ¿dónde comprarlo?

Motorola informó que el razr 70 con cristales Swarovski tiene un precio de S/ 3.999 en Perú.

El equipo se comercializa mediante la tienda oficial de Motorola Perú y en el Motorola Store del Mall del Sur, en Lima.

La compañía no precisó en el comunicado la cantidad de unidades disponibles, las configuraciones de memoria ofrecidas ni la vigencia de eventuales promociones.

Por ello, los consumidores interesados deben revisar las condiciones comerciales y la disponibilidad del modelo antes de realizar la compra.