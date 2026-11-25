En el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, región Junín, Hermelinda Gamarra es una guardiana de las semillas nativas y la agrobiodiversidad. A través de la agricultura y los conocimientos ancestrales, conserva 64 variedades de frejol y 33 de maíz, que forman parte de la riqueza genética de los Andes peruanos.

Para preservar estas semillas, las familias campesinas las siembran cada año y aprovechan sus cosechas para la alimentación, una práctica que contribuye a mantener vigente la diversidad de los cultivos.

Entre las variedades de maíz que conserva Hermelinda destacan aquellas de granos morados, negros, rojos, blancos, amarillos, azules, rosados, anaranjados y multicolores, adaptadas a diferentes pisos altitudinales y microclimas.

Semillas nativas que aportan a la alimentación familiar

El frejol es una leguminosa rica en carbohidratos complejos, proteínas vegetales, fibra, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, potasio y magnesio. Su aporte calórico varía según la variedad y su preparación.

“Estas semillas las conservamos y guardamos, pero sobre todo las consumimos, para acompañar las proteínas y también como tortillas, en ensaladas, es lo mejor para un plato nutritivo”, comentó Hermelinda.

La agricultora también relató que, desde su experiencia personal, una alimentación que incluía frejoles contribuyó a su bienestar durante la menopausia.

Pariahuanca es la primera zona de agrobiodiversidad de la sierra central

Pariahuanca fue reconocida en diciembre de 2021 por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) como la primera zona de agrobiodiversidad de la sierra central del Perú, mediante la Resolución Ministerial N.° 0356-2021-MIDAGRI.

Este territorio comprende 23 136,66 hectáreas y se extiende entre los 2800 y 5200 metros sobre el nivel del mar. Allí, ocho comunidades campesinas preservan recursos genéticos, cultivos nativos, paisajes y conocimientos tradicionales.

Según el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Perú cuenta con 12 zonas de agrobiodiversidad reconocidas oficialmente por su riqueza agrícola, cultural y ecológica.

Ocho comunidades campesinas conservan la riqueza agrícola de Junín

Cada una de las comunidades campesinas que integran la zona de agrobiodiversidad de Pariahuanca se caracteriza por la conservación de diferentes cultivos.

Comunidad campesina Principales cultivos Paltarumi Papas nativas y camotes Lampa Variedades de maíz Chaquicocha Papas nativas, mashua, oca y olluco Panti Maíz y papas nativas Lucma Maíz y frutales San Balvín Maíz, palta y otros frutales San Cristóbal de Picpis Maíz y frutales Antarpa Chico Maíz y frutales

En las zonas altoandinas predominan los tubérculos como las papas nativas, el olluco, la mashua y la oca, mientras que en las zonas medias y bajas se cultivan maíz, palta, chirimoya y granadilla.

Esta diversidad agrícola permite a las familias aprovechar las condiciones de los diferentes pisos ecológicos del territorio.

Guardianes de semillas preservan los conocimientos ancestrales

El proyecto “Muqu talpuy, Allin kausay” (Sembrar semillas para vivir bien), implementado por Fomento de la Vida (Fovida), promueve el reconocimiento y fortalecimiento de las familias conservacionistas de semillas nativas.

Entre las labores de los agricultores conservacionistas figuran el mejoramiento participativo de variedades nativas, la promoción de prácticas agroecológicas y la transmisión de conocimientos tradicionales.

El trabajo de guardianas como Hermelinda Gamarra contribuye a preservar el patrimonio agrícola de los Andes, fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas y mantener vivas las semillas que forman parte de su identidad cultural.