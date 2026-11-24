Unas 800 familias resultaron afectadas y 42 viviendas quedaron totalmente inhabitables en el distrito de San Pedro de Cajas, provincia de Tarma, tras el sismo de magnitud 6.7 registrado el viernes 20 de noviembre y las posteriores réplicas.

El alcalde distrital, Luis Vílchez, informó que el último movimiento telúrico ocurrido el domingo a las 4:35 de la tarde, agravó las rajaduras y grietas que ya presentaban las casas. “Las viviendas que estaban afectadas ahora se están convirtiendo en damnificadas de tal manera que están pidiendo su demolición, pero eso hay que tener un protocolo bastante serio para poderles atender”, manifestó. Las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables vienen siendo evacuadas.

Ante esta situación, la autoridad edil señaló que la población requiere apoyo. “Necesitamos módulos temporales para que la familia pueda de repente vivir un corto o mediano tiempo; también carpas, necesitamos alimentos de primera necesidad”, indicó. Añadió que el municipio viene atendiendo a los afectados con sus propios recursos y organizando brigadas, aunque reconoció que, por tratarse de un distrito pequeño, su capacidad de respuesta es limitada.

Respecto al apoyo recibido, Vílchez informó que el Gobierno Regional de Junín entregó 12 carpas herméticas el sábado, además de alimentos de primera necesidad. También señaló que el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Lima, Luis Vásquez, llegó al distrito para inspeccionar las zonas afectadas. Asimismo, indicó que se recibió otro lote de alimentos que sería trasladado desde la ciudad de Tarma.

El burgomaestre pidió que la ayuda llegue con urgencia, debido a que decenas de familias no pueden regresar a sus viviendas por el riesgo que representan los daños. Mientras continúan las evaluaciones y la organización de brigadas.