Carlos Zeballos Velarde, jefe del equipo técnico del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa, propuso ayer implementar un sistema de metro de superficie como alternativa para mejorar el transporte público de la ciudad.

Afirma que esta opción es más factible y económica que construir un metro subterráneo, debido a las características geográficas de la ciudad de Arequipa.

El especialista explicó que una infraestructura subterránea tendría un costo demasiado elevado y dificultades técnicas para atravesar el río Chili, por lo que planteó evaluar un sistema similar a un tranvía, pero con ruedas, que no requiere rieles. Esta propuesta podría convertirse en una alternativa para cumplir el ofrecimiento de un metro realizado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para Arequipa.

Otra posibilidad contempla aprovechar la infraestructura ferroviaria existente para implementar un sistema de transporte que conecte el Cono Norte con la estación del tren. Asimismo, a mediano plazo se plantea desarrollar una línea de teleférico, principalmente con un enfoque social, para atender sectores que tienen dificultades de acceso al transporte público.

Zeballos aclaró que estas propuestas son complementarias y no reemplazan al Sistema Integrado de Transportes (SIT), los buses ni los corredores BRT, que continúan siendo los principales componentes de la planificación. El objetivo es reducir la sobrecarga vehicular y conectar los diferentes medios de transporte mediante un sistema multimodal.

Respecto a las deficiencias del servicio actual, indicó que el PDM identificó sectores poblados donde no llegan las unidades del SIT. Por ello, plantea mejorar y ampliar las rutas existentes para garantizar una cobertura más eficiente. La proyección contempla que, hacia el año 2045, los buses se integren con el metro, teleférico, transporte ferroviario, ciclovías y vías peatonales.

El jefe del equipo técnico también explicó que, para solucionar el congestionamiento vehicular, se necesita reducir la cantidad de viajes y aumentar el número de pasajeros transportados por unidad. Para ello, planteó generar nuevos polos de desarrollo en diferentes sectores de la ciudad, evitando que la población tenga que desplazarse grandes distancias para realizar sus actividades cotidianas.

LEVANTAN OBSERVACIONES DEL PDM

Sobre la aprobación del PDM, el especialista informó que el Ministerio de Vivienda formuló nuevas observaciones al documento, pese a que el equipo técnico había concluido su elaboración en julio. Actualmente se encuentran en la etapa de levantamiento de observaciones, para lo cual tienen un plazo de 30 días.

El equipo técnico tiene previsto presentar las correcciones el próximo 6 de diciembre y trabaja para cumplir con ese plazo. Zeballos consideró que sería lamentable que el documento no se apruebe antes del cambio de gestión municipal y advirtió que se necesita compromiso político y respaldo económico de la Municipalidad Provincial de Arequipa para terminar el proceso.

Sobre el crecimiento de las edificaciones de 10 y 15 pisos, señaló que el PDM incorpora un capítulo de gestión del riesgo sísmico, con mapas de zonas vulnerables y recomendaciones para mejorar las estructuras. Afirmó que en áreas de alto riesgo se deben establecer restricciones para nuevas construcciones y promover sistemas antisísmicos, especialmente en hospitales y colegios, por tratarse de infraestructuras sensibles.