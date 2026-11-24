El tránsito vehicular en la Costa Verde fue restringido a dos carriles en el sentido de norte a sur, luego de los daños ocasionados por los oleajes anómalos en la playa Waikiki, ubicada en el distrito de Miraflores.

La información fue difundida por América Noticias, que reportó las afectaciones en la zona y las medidas adoptadas para prevenir nuevos daños en la vía. Según el informe televisivo, la fuerza del mar destruyó un tramo de la vereda y afectó al menos dos postes de alumbrado público. Uno de ellos ya fue reemplazado, mientras que otro permanece sobre parte de la vía.

Ante esta situación, los conductores que circulan por la Costa Verde deben tener en cuenta que solo dos carriles están habilitados, lo que genera congestión vehicular y obliga a reducir la velocidad en el sector.

Costa Verde: cierre de un carril será permanente

En declaraciones a dicho medio, el gerente de Desarrollo Urbano, José Oviedo, explicó que la restricción del tercer carril se mantendrá de manera permanente para evitar mayores afectaciones en la vía.

“Ya de facto está reducido a dos carriles permanentemente, diría yo, porque tenemos que dejar la franja de un carril para que pueda circular de manera mínima peatones y ciclistas y restringir todo el tramo del borde costero”, señaló.

El funcionario también advirtió que la erosión podría continuar debido a las condiciones del terreno que quedó expuesto tras el colapso de la vereda.

Por ese motivo, Oviedo sostuvo que el cierre del tercer carril constituye una medida de precaución para evitar que el peso de los vehículos ocasione nuevos daños en el borde costero.

Reparación de la zona dependerá de coordinaciones con DICAPI

Respecto a los trabajos de recuperación, el gerente de Desarrollo Urbano explicó que será necesaria la coordinación entre EMAPE y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), debido a las condiciones especiales de la zona.

“Se van a tener que hacer obras civiles coordinadas entre EMAPE con DICAPI para hacer una restitución permanente acá”, precisó.

Oviedo agregó que el tiempo de recuperación dependerá principalmente de los procedimientos administrativos y las autorizaciones correspondientes.

“Yo creo que las obras civiles no demoran tanto como los trámites y las gestiones, porque son complejas las gestiones en DICAPI”, manifestó.

El funcionario también recordó que la zona cuenta con una reserva de rompientes desde 2016 y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una mayor afectación de la Costa Verde, por donde circulan más de 55 mil vehículos al día.