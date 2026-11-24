La explosión de balones de helio registrada la noche del lunes 23 de noviembre generó alarma entre los vecinos de la calle Las Lilas, en El Agustino.

De acuerdo con Latina Noticias, el incidente dejó tres personas heridas, incluido un menor de edad, y ocasionó daños en siete viviendas.

Según relataron los vecinos, en el inmueble funcionaría un negocio dedicado a la venta y reventa de helio. La potencia de la detonación dejó esparcidos en la calle restos de concreto, vidrios, piezas metálicas y cilindros dañados, lo que causó preocupación entre los residentes.

Entre los afectados figuran dos adultos y un menor de edad, quienes se encuentran fuera de peligro. El niño sufrió una herida en el brazo izquierdo y necesitó cuatro puntos de sutura tras el incidente.

La fuerza de la explosión provocó daños en ventanas, baños, salas de entretenimiento y otros espacios de las viviendas aledañas. Además, se observaron restos de vidrios rotos tanto en la vía pública como en el interior de los inmuebles afectados.

Asimismo, entre los elementos afectados se encontraron cilindros azules deformados, una puerta metálica abollada y diversos objetos domésticos desplazados por la explosión. En total, siete viviendas resultaron dañadas, pero el inmueble donde se encontraban los balones concentró los mayores daños.

Los vecinos indicaron que el establecimiento operaba desde hace aproximadamente ocho años y aseguraron que, desde 2024, se habían registrado fugas y otros incidentes vinculados con la manipulación de helio en el inmueble.

Además, dicho informe televisivo señala que el propietario del establecimiento fue identificado como Billy Vásquez Fernández, quien se encontraba detenido en la comisaría de Santoyo. En ese sentido, las cuentas del negocio en redes sociales habrían sido desactivadas tras la explosión.

A más de diez horas de la explosión, la zona permanecía acordonada y los vecinos esperaban la llegada de peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que efectuaran las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, se esperaba la intervención del Ministerio Público y una eventual inspección municipal para esclarecer las causas de la explosión, establecer responsabilidades y determinar si las familias de la zona siguen expuestas a algún riesgo.

La Municipalidad de El Agustino aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de los permisos del establecimiento, pese a los cuestionamientos planteados por los vecinos.