Más de cuarenta estudiantes del Centro de Enseñanza Prepolicial Wayna Sinchi, de la comisaría de Miguel Checa, participaron en la denominada “Ruta de Flagrancia”, donde conocieron el funcionamiento de este modelo de justicia en la Unidad de Flagrancia Delictiva de la provincia de Sullana.

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Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el trabajo articulado que realizan el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Asimismo, presenciaron la simulación de una intervención policial por el delito de robo agravado, visitaron carceleta de la unidad y observaron una audiencia simulada dirigida por la magistrada Mary Jacinto Atoche.

Cabe señalar que el Centro de Enseñanza Prepolicial Wayna Sinchi es una iniciativa que brinda preparación física y académica gratuita a menores de entre 13 y 17 años, con el propósito de prepararlos para su futuro ingreso a la Policía Nacional o al Ejército del Perú.

En la actividad también participaron los efectivos policiales suboficial de primera Jhon Zamora Silupu, el suboficial de segunda Luiggi Ojeda Talavera y el suboficial de tercera Alejandro Coronado Ávila.