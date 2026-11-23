La noche del último sábado, un empresario fue blanco de un atentado con explosivos en su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle Unión, en el asentamiento Juan Velasco Alvarado, provincia de Sullana. Según información preliminar de la Policía Nacional, el propietario del predio vendría siendo víctima de constantes extorsiones, lo que convierte este ataque en un presunto acto de amedrentamiento criminal.

EL ATENTADO. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el atentado fue perpetrado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y se estacionaron en una esquina de la calle. Acto seguido, el copiloto descendió de la unidad, se acercó corriendo hasta el frontis del inmueble y arrojó el artefacto explosivo, el cual detonó aproximadamente 50 segundos después de haber sido lanzado, dando tiempo a los atacantes para fugar.

El explosivo impactó en el segundo piso de la vivienda, ocasionando serios daños materiales en la infraestructura producto de la fuerte onda expansiva. Tras el estallido, las lunas de las ventanas quedaron totalmente destrozadas y los vidrios esparcidos por el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque la potente explosión generó momentos de pánico y zozobra en la familia afectada y vecinos de la zona.

Tras la alerta de emergencia, hasta el lugar acudieron agentes especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y efectivos policiales de la jurisdicción para acordonar la zona y realizar las diligencias técnico-criminalísticas respectivas.

En tanto, las autoridades policiales precisaron que el propietario del inmueble, de iniciales W. C. C., en cuyo primer nivel funciona el negocio de repuestos y lubricantes “Hermanos Calderón”, vendría recibiendo amenazas extorsivas previas al ataque.