Efectivos policiales de la comisaría El Obrero detuvieron a un sujeto conocido con el alias de “Tordo”, sindicado como presunto integrante de la banda criminal “La Dinastía del Crimen”, a quien le encontraron un explosivo y una nota extorsiva en la provincia de Sullana.

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La intervención de J.P.S.M.G. fue realizada cuando se desplazaba por la intersección de las calles San Juan y Ciro Alegría en el asentamiento Jesús María. Durante el registro, los agentes le encontraron una dinamita con su respectiva mecha y fulminante.

Además, le hallaron una nota extorsiva con el siguiente mensaje: “Plata o plomo, alinéate ctm”. También le decomisaron un teléfono celular y la mototaxi en la que se trasladaba.

La Policía también investiga al detenido por su presunta vinculación con el asesinato de un prestamista de nacionalidad colombiana, quien fue ultimado a balazos el pasado 13 de noviembre en el distrito de Bellavista.