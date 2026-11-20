Los hombres que se someten a una vasectomía todavía pueden embarazar a sus parejas durante los tres meses posteriores a la intervención. Por ello, los especialistas del hospital Honorio Delgado Espinoza recomiendan mantener el uso de métodos anticonceptivos hasta comprobar que el procedimiento cumplió su objetivo.

Fernando Díaz, jefe del servicio de Urología, explicó que la vasectomía consiste en cortar y ligar los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides. Sin embargo, después de la operación todavía pueden quedar espermatozoides en el aparato reproductor, por lo que existe la posibilidad de un embarazo.

Precisó que deben transcurrir aproximadamente tres meses o producirse al menos 20 eyaculaciones para eliminar los espermatozoides restantes. Durante este periodo, los hombres pueden mantener relaciones sexuales utilizando preservativos u otro método de protección. No obstante, aclaró que transcurrido el tiempo establecido, el paciente debe someterse a un espermatograma para confirmar que el liquido seminal ya no contiene gametos masculinos.

Esta semana el servicio de Urología realizó una campaña en la que se realizaron 20 vasectomías a varones con más de 30 años y dos hijos como mínimo y su primer control se realiza aproximadamente ocho días después de la cirugía. En esta evaluación se revisa la recuperación del paciente, se descartan posibles complicaciones y se entregan los resultados del análisis del tejido extraído durante el procedimiento.

Respecto a la recuperación, el urólogo recomendó guardar reposo durante los primeros tres días y evitar esfuerzos físicos intensos. Después de 7 a 10 días, los pacientes generalmente pueden retomar sus actividades habituales.