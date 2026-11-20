El Hospital Regional de Ica registra más de 50 varones inscritos en su campaña gratuita de vasectomía, de los cuales 25 ya han sido intervenidos por el médico especialista en Urología. Esta iniciativa busca brindar a los varones una alternativa anticonceptiva permanente y promover su participación activa en la planificación familiar.

Mínimamente invasivo

La vasectomía es un procedimiento ambulatorio que dura aproximadamente 20 minutos y está dirigido a varones que han decidido no tener más hijos. Debido a la gran acogida, el hospital ha decidido extender la campaña hasta el 20 de noviembre, con el propósito de que más varones puedan acceder a este método anticonceptivo.

Los interesados aún pueden inscribirse acercándose al Servicio de Planificación Familiar del Hospital Regional de Ica, donde recibirán orientación sobre el procedimiento y podrán resolver sus dudas.

“El Hospital Regional de Ica, inició las intervenciones de vasectomía sin bisturí, a cargo del médico urólogo Kio Clemente Cano, en articulación con la Dirección Regional de Salud Ica, a través de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva”, se indicó desde la DIRESA Ica.

Añadieron que, este procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo y de rápida recuperación, cuenta con una eficacia superior al 99 %, brindando a los varones una alternativa segura y accesible para ejercer una planificación familiar responsable.

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