Tienen entre 20 y 28 años y aseguran que la paternidad no forma parte de sus planes, ni ahora ni en el futuro. Con esa convicción llegan al hospital Honorio Delgado Espinoza para solicitar información sobre la vasectomía, una decisión permanente que podría marcar el resto de sus vidas. Sin embargo, diversos filtros y consejerías buscan garantizar que comprendan plenamente las implicancias del procedimiento.

Carla Flores, del servicio de Obstetricia del nosocomio regional, señaló que cada mes alrededor de 50 hombres acuden al consultorio de planificación familiar para recibir orientación en salud sexual.

De ellos, unos 40 expresan interés en una vasectomía y cerca de la mitad tiene menos de 30 años.Lo que más llama la atención del personal de salud no es solo la edad de los solicitantes, sino la convicción con la que afirman que no desean tener hijos.

Según Flores, varios jóvenes sostienen que no contemplan la paternidad bajo ninguna circunstancia. La misma tendencia fue observada por Fernando Díaz Gallegos, jefe del servicio de Urología del hospital.

Recordó que durante la campaña de vasectomías realizada el año pasado más del 30% de los interesados eran jóvenes. Explicó que la intervención consiste en bloquear de manera permanente los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides. “Muchos jóvenes están viniendo interesados en esta cirugía”, indicó.

MENOS HIJOS

El creciente interés por la vasectomía coincide con una sostenida reducción de la fecundidad en el país. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, la tasa global de fecundidad en el Perú pasó de 1,8 hijos por mujer en 2024 a 1,7 en 2025.

En Arequipa la caída es aún más pronunciada. El indicador descendió de 1,6 a 1,4 hijos por mujer en ese mismo periodo, ubicando a la región entre las de menor fecundidad del país.

Las preferencias sobre el tamaño de las familias también han cambiado. La ENDES 2024 reveló que el 59,4% de las mujeres casadas o convivientes en Arequipa no deseaba tener más hijos. Además, el porcentaje de quienes consideraban ideal tener un solo hijo aumentó de 14,3 % en 2023 a 20,8 % en 2024, mientras que el 54,1 % prefería familias de no más de dos hijos.

Esta realidad también se refleja en las consejerías de planificación familiar. “Ya no quieren tener más de dos hijos”, comentó Flores al señalar que muchos hombres consideran suficiente formar familias pequeñas, a diferencia de generaciones anteriores.

A nivel nacional, la ENDES 2025 encontró que el 66,5% de las mujeres casadas o convivientes no deseaba ampliar su familia. Si bien ello no demuestra una relación directa con el aumento de consultas por vasectomía, sí evidencia un cambio en las expectativas reproductivas de la población.

¿Se puede revertir?

Aunque muchos jóvenes se muestran firmes en su decisión, los especialistas advierten que los proyectos de vida pueden cambiar. Flores recordó el caso de un hombre que se sometió a una vasectomía a los 35 años sin tener hijos. Tres años después regresó al hospital para consultar sobre una posible reversión. Había iniciado una relación estable y deseaba convertirse en padre.Por ello, los profesionales de salud insisten en que la vasectomía debe asumirse como un método permanente y una recanalización no garantiza recuperar la fertilidad. Por esa razón, antes de la operación se brinda una consejería exhaustiva para asegurar que la decisión sea plenamente informada.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE PAREJA

Aunque la mayoría acude porque quieren evitar la paternidad desde jóvenes, hay algunos que tienen otras motivaciones.

Según la obstetra, hombres que ya tienen hijos deciden operarse para que sus esposas no sean las únicas que accedan a un método anticonceptivo. Incluso, mientras algunas mujeres permanecen hospitalizadas después de su parto, sus parejas preguntan cómo iniciar el trámite para una vasectomía.

Para el personal de salud, estas consultas reflejan una mayor participación masculina en la planificación familiar, responsabilidad que tradicionalmente ha recaído principalmente en las mujeres. Aun así, los preservativos siguen siendo el método anticonceptivo masculino más solicitado, seguidos de la vasectomía.

CAMPAÑA GRATUITA DE VASECTOMÍA

El Honorio Delgado realizará una campaña gratuita de vasectomías y para acceder a la misma se exige el cumplimiento de dos requisitos como son tener 35 años y haber tenido al menos dos hijos. Todos los interesados reciben orientación y consejería antes de acceder al procedimiento.

Del 2 al 6 de noviembre se realizarán la inscripción de los interesados. Posteriormente, del 9 al 13, se desarrollarán las consejerías, la firma del consentimiento informado y las evaluaciones médicas. Las vasectomías están programadas del 16 al 20 de noviembre.

Fernando Díaz indicó que la operación dura alrededor de 15 minutos, aunque el tiempo depende de cada paciente y no requiere hospitalización. Sin embargo, advirtió que debe tomarse con seriedad debido a los riesgos propios de cualquier intervención quirúrgica.

Asimismo, advirtió que la protección anticonceptiva no es inmediata. Después de la cirugía pueden permanecer espermatozoides en el semen. “Hay una ventana en la que todavía pueden tener hijos”, explicó el urólogo al referirse al periodo posterior a la operación. Habitualmente son hasta tres meses después de la cirugía en los que existe la posibilidad de fecundar.

La vasectomía no afecta la erección ni el deseo sexual, pero tampoco protege frente a las infecciones de transmisión sexual. Es sumamente importante recibir la información suficiente antes de tomar una decisión que puede modificar definitivamente las posibilidades de tener hijos.

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