La Municipalidad Distrital de Ate, durante la gestión del alcalde Franco Vidal, destinó S/34 millones 890 mil a contrataciones para eventos, celebraciones y actividades deportivas entre 2024 y 2025 , según reveló el programa dominical Cuarto Poder.

El reportaje señala presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, entre ellas pagos por servicios que no se habrían ejecutado y desembolsos sin documentación suficiente para acreditar su prestación.

De acuerdo con la investigación, la comuna realizó contrataciones por aproximadamente S/25 millones durante 2024 y otros S/10 millones en 2025, mediante órdenes de servicio por montos inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Proveedor de Ate recibió órdenes de servicio por S/918 mil

Uno de los casos observados involucra a Miguel Ángel Ruelas Quillatupa, quien, según el dominical, anteriormente había postulado a un puesto de chofer de serenazgo en la Municipalidad de Ate.

Desde mayo de 2024, Ruelas obtuvo órdenes de servicio por S/918.725 para brindar distintos servicios logísticos, entre ellos alquiler de baños portátiles, arreglos florales, alimentación, estrados y equipos de sonido.

La Contraloría identificó observaciones relacionadas con la prestación efectiva de algunos de estos servicios, pese a que las áreas municipales habían otorgado conformidad y autorizado los pagos.

Contraloría detectó pagos por S/61.500 por servicios no prestados

Entre los hallazgos figura un desembolso de S/61.500 correspondiente a ocho servicios logísticos contratados para actividades de aniversario y un desfile de exalumnos de Ate.

Según el informe de control difundido por Cuarto Poder, los servicios no fueron prestados en las condiciones establecidas en las órdenes de servicio y sus términos de referencia, pese a que se efectuaron los pagos.

El órgano de control identificó dicho monto como perjuicio económico para la municipalidad. Esta cifra corresponde a los servicios observados en ese caso específico y no al total de S/34,89 millones destinado a contrataciones.

Cuestionan alquiler de baños y sillas para festival de boxeo

Otro de los gastos observados corresponde al Festival de Box Amateur, realizado el 4 de mayo de 2024 en el complejo deportivo Ollantaytambo.

La municipalidad pagó S/3.800 por el alquiler de sillas y baños portátiles, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías equipadas con butacas.

El informe cuestionó, además, la ausencia de documentación que acreditara la verificación de los servicios por parte del área municipal encargada.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción formular las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La recomendación está dirigida a determinar las eventuales responsabilidades de quienes participaron en la tramitación de las órdenes de servicio observadas.

¿Qué respondió el alcalde Franco Vidal?

El programa Cuarto Poder buscó obtener la versión del alcalde Franco Vidal sobre las contrataciones cuestionadas, pero el burgomaestre no respondió directamente a las preguntas del equipo periodístico.

Sin embargo, según informó América Noticias, Vidal rechazó mediante sus canales digitales que se hubieran realizado pagos indebidos y sostuvo que las empresas contratadas cumplieron con los requerimientos logísticos de las actividades municipales.