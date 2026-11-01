Un conductor de colectivo identificado como Julio Bermúdez Domínguez fue asesinado a balazos en el distrito de Carabayllo, en Lima Norte, luego de que dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros lo atacaran cuando terminaba su recorrido.

El crimen ocurrió en la avenida Santa María, cerca de la intersección con la avenida San Oliveros y del cementerio de Carabayllo. Según informó RPP, los atacantes abordaron el vehículo y, al llegar al sector mencionado, descendieron para disparar contra el chofer.

La víctima recibió cuatro impactos de bala. Uno de los proyectiles también quedó alojado en la parte frontal del colectivo, a la altura del parabrisas.

Colectivero asesinado en Carabayllo esperaba convertirse en padre por segunda vez

Julio Bermúdez Domínguez llevaba poco tiempo dedicado al transporte de pasajeros. Según sus familiares, alquilaba el vehículo con el que trabajaba y cubría una ruta hacia el distrito de Puente Piedra.

El conductor tenía un hijo de 12 años y esperaba el nacimiento de su segundo bebé, una situación que incrementó el dolor de sus familiares, quienes exigieron a las autoridades identificar y capturar a los responsables.

El ataque ocurrió cuando el trabajador se encontraba próximo a celebrar su cumpleaños. Sus allegados lo recordaron como una persona dedicada a su familia y que buscaba salir adelante mediante su trabajo.

Policía investiga si asesinato de colectivero está relacionado con extorsiones

Agentes de la comisaría de Carabayllo acudieron al lugar del homicidio y acordonaron la zona para preservar las evidencias.

Posteriormente, peritos de Criminalística y un representante del Ministerio Público iniciaron las diligencias para reconstruir las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Una de las hipótesis que maneja preliminarmente la Policía Nacional del Perú (PNP) es que el asesinato podría estar relacionado con amenazas o cobros extorsivos contra transportistas. Sin embargo, todavía no se ha confirmado que Julio Bermúdez hubiera recibido amenazas ni que ese fuera el móvil del crimen.

Familiares exigen justicia por muerte de conductor

El asesinato ha dejado a una familia a la espera de respuestas sobre las circunstancias en las que perdió la vida el trabajador.

Los allegados del colectivero pidieron que se identifique a los responsables y que el caso no quede impune. Mientras tanto, las investigaciones buscan esclarecer cómo los agresores abordaron el vehículo y huyeron después de efectuar los disparos.

El crimen se suma a otros ataques registrados contra trabajadores del transporte en Carabayllo.