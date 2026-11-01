Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la noche del sábado 31 de octubre, cuando trasladaba pasajeros a bordo de una combi por la avenida Angamos, en el distrito de Surquillo. El ataque también dejó gravemente herida a una mujer que viajaba en el asiento del copiloto.

La víctima fue identificada como Samuel Salomón Zubiaga Pariona, de 38 años, quien fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal, cuando su vehículo circulaba por el cruce de la avenida Angamos con la calle Dante, según informó RPP.

Asimismo, uno de los ocupantes de la motocicleta habría disparado directamente contra la cabina del conductor. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Conductor murió tras ser trasladado al Hospital Casimiro Ulloa

El transportista recibió impactos de bala y quedó gravemente herido dentro de la unidad de servicio público, que llevaba pasajeros al momento de la balacera.

Luego del ataque, Samuel Zubiaga fue trasladado de emergencia al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió en una zona transitada de Surquillo, donde los agentes policiales iniciaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias del asesinato e identificar a los responsables.

Pasajera resultó herida y permanece en cuidados intensivos

Durante la balacera también resultó herida Melissa Carmona Estrada, quien se encontraba sentada en el asiento del copiloto cuando los atacantes abrieron fuego contra el vehículo.

La mujer fue trasladada al mismo establecimiento hospitalario y, según el reporte difundido la mañana de este domingo 1 de noviembre, permanecía en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Hasta el momento, no se ha difundido un nuevo parte médico oficial sobre su evolución.

Policía recoge casquillos y busca identificar a los responsables

Tras el atentado, peritos de Criminalística llegaron al cruce de Angamos con Dante y establecieron un perímetro de seguridad para realizar el levantamiento de evidencias.

Durante las diligencias se encontraron casquillos de bala, que serán importantes para las investigaciones. El reporte de RPP presenta una diferencia sobre la cantidad: menciona cinco casquillos en su introducción y cuatro en el desarrollo de la noticia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) deberá determinar el móvil del asesinato. Asimismo, se prevé revisar las cámaras de videovigilancia de los alrededores para identificar la motocicleta utilizada y reconstruir la ruta de escape de los atacantes.