La imagen del Señor de los Milagros realizará hoy, domingo 1 de noviembre, su quinta y última procesión del año por las calles del Centro de Lima. El recorrido comenzará a las 12:00 del mediodía desde el Santuario de Las Nazarenas y comprenderá un trayecto corto por avenidas y jirones del Cercado.

Según la programación difundida, las andas del Cristo Morado recorrerán la avenida Tacna, los jirones Callao y Chancay, así como la avenida Emancipación, antes de retornar al Monasterio de Las Nazarenas, donde permanecerán hasta el próximo año.

El ingreso al santuario está previsto aproximadamente para las 6:00 p.m., aunque la hora podría variar de acuerdo con el avance de la procesión y la concentración de fieles.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros hoy?

El itinerario oficial comprende cinco tramos principales, con salida y llegada al mismo santuario.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas tiene previsto culminar con esta salida el programa procesional de 2026.

¿Qué calles estarán cerradas por la última procesión?

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció restricciones al tránsito vehicular desde las 12:00 m. hasta las 7:30 p.m. de este domingo.

Vía Restricción anunciada Avenida Tacna Cierre temporal Avenida Emancipación Cierre temporal Jirón Callao Cierre temporal Jirón Chancay Cierre temporal Jirón Conde de Superunda Cierre temporal Jirón Huancavelica Cierre temporal

Los conductores deberán considerar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito. Las restricciones podrán ajustarse según el desplazamiento de las andas y las disposiciones de las autoridades.

Más de 79 personas necesitaron atención durante la procesión del 28 de octubre

La prevención de emergencias sanitarias será otro de los aspectos importantes de la jornada, luego de las atenciones registradas durante el cuarto recorrido del Señor de los Milagros, realizado el miércoles 28 de octubre.

En esa fecha, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima reportó 79 atenciones por problemas de salud asociados a las altas temperaturas.

El despliegue de asistencia contó con la participación del Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y SOS Emergencias Perú.

Recomendaciones para evitar golpes de calor durante la procesión

Ante la concentración de asistentes y la exposición prolongada al sol, las autoridades sanitarias recomiendan adoptar medidas de prevención, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Beber agua frecuentemente: mantenerse hidratado durante toda la jornada, incluso cuando no se tenga sed.

mantenerse hidratado durante toda la jornada, incluso cuando no se tenga sed. Protegerse del sol: usar sombrero o gorra, ropa ligera y protector solar.

usar sombrero o gorra, ropa ligera y protector solar. Buscar espacios con sombra: evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el sol.

Reconocer síntomas de alerta: prestar atención a mareos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas o sensación de desmayo.

prestar atención a mareos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas o sensación de desmayo. Solicitar ayuda médica: ante confusión, pérdida del conocimiento o temperatura corporal muy elevada, alertar inmediatamente al personal de emergencia.

Si una persona pierde el conocimiento, no se le deben administrar líquidos por la boca. Mientras llega la asistencia médica, debe trasladarse a un lugar fresco si puede hacerse de forma segura.

Última salida del Cristo Morado concluirá en Las Nazarenas

Con su retorno al Santuario de Las Nazarenas, previsto para aproximadamente las 6:00 p.m., la imagen del Señor de los Milagros culminará sus recorridos procesionales correspondientes a 2026.

Los fieles que no puedan acudir al Centro de Lima también podrán seguir la jornada mediante las transmisiones y canales digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.