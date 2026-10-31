Mininter busca fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante trabajo conjunto.
Mininter busca fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante trabajo conjunto.

El Ministerio del Interior (Mininter) fortaleció la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para optimizar el trabajo del Comando Unificado y mejorar el intercambio de información estratégica en la lucha contra la criminalidad.

En las reuniones participaron representantes de Migraciones, la Sucamec, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante los encuentros, la Dirección General de Información para la Seguridad presentó las herramientas y capacidades del Observatorio de la Criminalidad, destinadas al análisis de datos y la planificación de intervenciones conjuntas.

Asimismo, las entidades intercambiaron información sobre sus competencias y acciones, e identificaron oportunidades de cooperación para mejorar el análisis de los problemas de seguridad y articular una respuesta más efectiva frente a la delincuencia.

Las reuniones fueron encabezadas por el viceministro de Seguridad Pública, César Alberto Jordán Brignole, y el director general de Información para la Seguridad, César Augusto Álvarez León.

Según el Mininter, estas acciones, impulsadas bajo la conducción del ministro César Astudillo, buscan fortalecer el trabajo interinstitucional y mejorar la toma de decisiones para combatir la criminalidad.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS