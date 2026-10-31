El Ministerio del Interior (Mininter) fortaleció la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para optimizar el trabajo del Comando Unificado y mejorar el intercambio de información estratégica en la lucha contra la criminalidad.
En las reuniones participaron representantes de Migraciones, la Sucamec, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Durante los encuentros, la Dirección General de Información para la Seguridad presentó las herramientas y capacidades del Observatorio de la Criminalidad, destinadas al análisis de datos y la planificación de intervenciones conjuntas.
Asimismo, las entidades intercambiaron información sobre sus competencias y acciones, e identificaron oportunidades de cooperación para mejorar el análisis de los problemas de seguridad y articular una respuesta más efectiva frente a la delincuencia.
Las reuniones fueron encabezadas por el viceministro de Seguridad Pública, César Alberto Jordán Brignole, y el director general de Información para la Seguridad, César Augusto Álvarez León.
Según el Mininter, estas acciones, impulsadas bajo la conducción del ministro César Astudillo, buscan fortalecer el trabajo interinstitucional y mejorar la toma de decisiones para combatir la criminalidad.
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