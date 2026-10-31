Las peticiones por la salud, la familia y la protección marcarán el último recorrido del Señor de los Milagros de este año. Este domingo 1 de noviembre, miles de devotos acompañarán la imagen del Cristo Moreno por el Centro de Lima, en una jornada que también reunirá testimonios de agradecimiento por los favores recibidos.

La imagen saldrá al mediodía del Templo de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, algunas cuadras de los jirones Callao y Chancay, y la avenida Emancipación. Luego regresará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas.

Durante el recorrido, la Municipalidad de Lima aplicará un plan de desvíos entre las 11:30 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la avenida Tacna permanecerá cerrada al tránsito.

Para los vehículos que circulen de sur a norte, la ruta alterna comprende las avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá y Próceres, hasta empalmar con la prolongación Tacna.

En sentido contrario, deberán avanzar por la prolongación Tacna, tomar la avenida Francisco Pizarro y continuar por Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola.