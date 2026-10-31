El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, supervisó el inicio de operaciones del módulo de control de acceso en el establecimiento penitenciario Ancón I, que será operado y custodiado por la Marina de Guerra del Perú.

El módulo cuenta con un arco detector de metales, un equipo de inspección corporal mediante ondas milimétricas y un sistema de rayos X para revisar bultos y paquetes destinados al recinto.

El equipo cuenta con un arco detector de metales, un escáner corporal vía ondas milimétricas y rayos X para inspeccionar paquetes y pertenencias; permitiendo así detectar objetos prohibidos, como celulares y chips, que podrían ingresar al penal.

La vigilancia será de 24 horas al día.