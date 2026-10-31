La diputada de Juntos por el Perú (JP), Catherin Palomino, presentó un proyecto de ley que plantea amnistiar al expresidente Pedro Castillo y a otras personas procesadas por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y las protestas sociales posteriores.

Como se recuerda, la legisladora registra más de 60 visitas al golpista Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Aunque, según Palomino, acudía como abogada del exmandatario.

Propuesta

La iniciativa presentada ayer fue suscrita por más de 40 diputados y comprende episodios desde el 28 de julio de 2021.

El texto busca extinguir la acción penal, las condenas y sus consecuencias, así como disponer el archivo de las investigaciones, el levantamiento de órdenes de captura y la anulación de antecedentes policiales, judiciales y penales.

La medida también alcanza a quienes participaron en la elaboración, lectura, difusión y ejecución del mensaje con el que Castillo anunció la disolución del Congreso a fines del 2022.

Betssy Chávez será pronto condenada en ausencia.

Entre los posibles beneficiarios, figuran la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el expremier Aníbal Torres.

Como se sabe, el Poder Judicial los condenó en primera instancia por conspiración para la rebelión. Chávez y Huerta recibieron 11 años, cinco meses y 15 días de prisión, mientras que Torres recibió seis años y ocho meses.

El proyecto incluye a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales procesados por disturbios, daños y bloqueos durante las protestas. La exposición de motivos considera esos casos como “persecución política”.