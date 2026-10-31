La diputada de Juntos por el Perú (JP), Catherin Palomino, presentó un proyecto de ley que plantea amnistiar al expresidente Pedro Castillo y a otras personas procesadas por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y las protestas sociales posteriores.

Como se recuerda, la legisladora registra más de 60 visitas al golpista Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026. Aunque, según Palomino, acudía como abogada del exmandatario.

Propuesta

La iniciativa presentada ayer fue suscrita por más de 40 diputados y comprende episodios desde el 28 de julio de 2021.

El texto busca extinguir la acción penal, las condenas y sus consecuencias, así como disponer el archivo de las investigaciones, el levantamiento de órdenes de captura y la anulación de antecedentes policiales, judiciales y penales.

La medida también alcanza a quienes participaron en la elaboración, lectura, difusión y ejecución del mensaje con el que Castillo anunció la disolución del Congreso a fines del 2022.

Betssy Chávez será pronto condenada en ausencia.
Betssy Chávez será pronto condenada en ausencia.

Entre los posibles beneficiarios, figuran la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el expremier Aníbal Torres.

Como se sabe, el Poder Judicial los condenó en primera instancia por conspiración para la rebelión. Chávez y Huerta recibieron 11 años, cinco meses y 15 días de prisión, mientras que Torres recibió seis años y ocho meses.

El proyecto incluye a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales procesados por disturbios, daños y bloqueos durante las protestas. La exposición de motivos considera esos casos como “persecución política”.