El Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao programó para el 4 de noviembre, a las 9:00 a. m., el inicio del juicio oral en contra del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y otras tres personas por presunta colusión agravada.

Según el oficio al que accedió Correo, Beingolea figura como “cómplice primario”. La audiencia se realizará en la Corte Superior de Justicia del Callao.

Proceso

La investigación se remonta al 2019, cuando el Gobierno Regional (GORE) del Callao contrató a Beingolea para brindar asesoría legal a su Gerencia General Regional.

Según el Ministerio Público, el entonces abogado habría concertado con funcionarios de la entidad para obtener una orden de servicio valorizada en S/30 mil, pese a que no habría cumplido los requisitos profesionales exigidos ni realizado efectivamente el trabajo.

El órgano persecutor arguye que los tres informes legales presentados por Beingolea eran genéricos o correspondían a competencias de otras áreas jurídicas del gobierno regional.

Debido a las imputaciones, en marzo de 2023, la Fiscalía solicitó 10 años de prisión para Beingolea, 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. Incluso, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió una reparación civil de S/50 mil.

Oscar Romero y Carlos Palacios, exgerentes del GORE Callao, responderán como presuntos autores. Por su parte, José Izquierdo afronta el cargo como cómplice primario, al igual que Beingolea.

Izquierdo será trasladado a la sala de audiencia del penal de Lurigancho, donde participará de modo virtual debido a que, en 2023, recibió una condena de 10 años de prisión por peculado doloso en el desvío de fondos públicos para un sauna del Pentagonito.