El ministro de Trabajo, Juan Sheput, no descartó que el Gobierno otorgue un bono a los trabajadores que sean afectados por la suspensión perfecta de labores ante el impacto del Fenómeno de El Niño.

“No descarto el bono y sobre todo no descarto el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga las respuestas necesarias para cualquier situación crítica”, dijo a RPP.

Además, Sheput anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para devolver al Ministerio de Trabajo las competencias de supervisión de las condiciones laborales, que está a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).