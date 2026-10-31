El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, adelantó que la eventual extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por parte del Congreso será observado por el Poder Ejecutico, que apuesta por el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

“La posición del Ejecutivo siempre es estar en contra de la ampliación del Reinfo. (Si se aprueba la ley) se tendría que observar”, señaló ayer a la prensa.

Asimismo, advirtió que el proyecto MAPE ha sido presentado con carácter de urgencia y tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre de este año.

Shinno sostiene que la iniciativa plantea un régimen de “consolidación” de 18 meses y negó que represente una ampliación del Reinfo.

“Este régimen de consolidación, no es el Reinfo”, aseguró.