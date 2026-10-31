El Gobierno prepara medidas para responder a posibles lluvias intensas en Lima, pero descarta que el fenómeno El Niño vaya a provocar problemas en el suministro de agua potable o alimentos en la capital.

Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien preside la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

“En el caso específico de Lima, por ejemplo, está ingresando más de ocho mil toneladas diarias (dealimentos). Esa información la ponemos a disposición del público y sepa que están entrando alimentos y en este momento, hoy día, no existe desabastecimiento”, aseguró.

El funcionario explicó que, a diferencia de lo ocurrido en 2017, la planta potabilizadora de Sedapal cuenta ahora con los filtros necesarios para tratar el agua.

“Han pasado 10 años y ahora la planta potabilizadora sí tiene los filtros para poder procesar el agua que vaya a llegar. Y por ese motivo podemos decir hoy día que no vamos a tener problemas de agua en Lima”, expresó el ministro para RPP.

Respecto a las precipitaciones, Vinelli señaló que se han distribuido motobombas, hidrojets y trasvasadoras en puntos estratégicos para evacuar el agua acumulada.

También advirtió que algunos bypass podrían inundarse si las lluvias son intensas y que sería necesario cerrar el tránsito en la Costa Verde si las condiciones impiden el paso de vehículos.