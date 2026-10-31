De acuerdo con los datos actualizados al 27 de octubre por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, la región Piura registra 15 personas fallecidas y 14,789 casos de dengue, entre probables y confirmados, en lo que va del año. Esta cifra refleja que la transmisión del virus se mantiene activa y requiere la atención constante de las autoridades sanitarias locales.

En lo que va del 2026, la Diresa informó que 15 personas han fallecido por esta enfermedad. Del total de decesos, 5 muertes corresponden a niños de 0 a 11 años, y 5 a adultos de 30 a 59 años. Asimismo, se registraron tres defunciones en jóvenes de 18 a 29 años y dos en adultos mayores de 60 años.

En tanto, la Diresa precisó que, respecto a la clasificación de los pacientes, las víctimas con dengue sin signos de alarma suman 12,266, los casos de dengue con signos de alarma alcanzan los 2,469 y se reportan 54 pacientes con diagnóstico de dengue grave.

Con respecto al acumulado de casos por jurisdicciones, la provincia de Piura lidera la cifra con 6,615 casos, le sigue Morropón con 3,846, Sullana con 3,390, Paita con 302, Talara con 231, Ayabaca con 218, Sechura con 98 y Huancabamba con 24, además de registrarse 65 casos importados.

Cabe señalar que la tasa de incidencia se ubica en 67.4 por cada 10,000 habitantes. Asimismo, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en 0.10%, mientras que la mortalidad alcanza 0.7 por cada 100,000 habitantes, indicadores que ponen de relieve que el virus mantiene capacidad de transmisión y riesgo letal en el territorio regional.

Ante este escenario epidemiológico, el sector salud reitera la importancia de reforzar las medidas preventivas en los hogares, tales como la eliminación de criaderos de zancudos y la búsqueda oportuna de atención médica ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.