Un nuevo ataque armado conmocionó a la región Piura. Rigoberto Golles Girón y sus tres hijos fueron asesinados a balazos cuando se desplazaban en una camioneta por el asentamiento humano Chiclayito, en el distrito de Castilla.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), los sicarios realizaron más de 20 disparos antes de escapar en motocicletas.

Las víctimas regresaban a su vivienda después de retirarse de su local comercial, ubicado en el mercado de Piura. Horas antes, los cuatro integrantes de la familia habían asistido al sepelio de un vecino de la zona.

El ataque se produjo cuando el conductor redujo la velocidad para cruzar un rompemuelle, momento que aprovecharon los delincuentes para acercarse al vehículo y abrir fuego.

Como primera hipótesis, la Policía maneja la posibilidad de que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas entre familias. Esta línea de investigación considera que otro integrante del mismo entorno familiar fue asesinado un mes antes. Las diligencias continúan para identificar a los responsables materiales e intelectuales del cuádruple homicidio.