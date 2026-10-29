La presidenta Keiko Fujimori anunció que su gobierno buscará utilizar las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para declarar como terroristas a las organizaciones criminales y fortalecer las herramientas legales del Estado para combatirlas.

La mandataria hizo este planteamiento durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

“Acabamos de recibir facultades del Congreso de la República. Y una de estas facultades es fundamental: declarar a estos grupos como hostiles, como terroristas. Hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, sostuvo.

Fujimori también señaló que el Perú necesita recuperar el orden frente a las bandas criminales que operan sin respetar fronteras.

La jefa de Estado también destacó el trabajo articulado de las instituciones peruanas a través del Comando Unificado, que reúne las capacidades de inteligencia y acción de las fuerzas del orden. Además, mencionó que el narcotráfico y la minería ilegal representan amenazas que requieren una estrategia integral. Durante su intervención, recordó la violencia terrorista que enfrentó el país en las décadas de 1980 y 1990.

Por otro lado, Fujimori consideró necesario ampliar la capacidad penitenciaria nacional y culminar la construcción de seis establecimientos que se encuentran en proceso. Tras recorrer el CECOT, expresó su interés en conocer iniciativas como el Plan Cero Ocio para evaluar su posible aplicación en el Perú.