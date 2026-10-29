La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó la noche del miércoles 28 de octubre a El Salvador para cumplir una visita oficial que incluye una reunión con su homólogo, Nayib Bukele, y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el Gobierno salvadoreño.

La mandataria arribó en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde fue recibida con honores militares por cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill.

En la recepción también participaron el embajador peruano en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero, según la información oficial de la Presidencia peruana.

La presidenta Keiko Fujimori llegó a El Salvador en una visita oficial, con una agenda centrada en seguridad, lucha contra el crimen organizado, salud y educación. A su llegada, fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill. https://t.co/NdaExP6zAy — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 29, 2026

Keiko Fujimori llegó acompañada de cuatro ministros de Estado

La comitiva oficial está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Salud, Luis Dyer.

También forman parte de la delegación la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

La visita busca fortalecer las relaciones bilaterales mediante el intercambio de experiencias en seguridad ciudadana, combate contra el crimen organizado, justicia, salud, educación y turismo.

Keiko Fujimori Foto: Presidencia

Presidenta visitará el CECOT y se reunirá con Nayib Bukele

De acuerdo con la agenda remitida al Senado, este jueves 29 de octubre, Fujimori tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, al sureste de San Salvador.

La jornada contempla también un encuentro con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, para conocer las experiencias de ese país en materia penitenciaria y combate contra las organizaciones criminales.

El CECOT fue inaugurado en 2023 durante el Gobierno de Nayib Bukele y cuenta con capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos. El establecimiento dispone de muros reforzados, torres de vigilancia, cámaras de seguridad y sistemas de bloqueo de comunicaciones.

Según reportes de la agencia AFP, los internos permanecen bajo un estricto régimen de seguridad, sin acceso a visitas convencionales ni áreas recreativas. Las condiciones de detención y el régimen de excepción salvadoreño han sido cuestionados por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Luego de esta actividad, Fujimori sostendrá una reunión privada con Nayib Bukele, programada para las 5:00 p.m. Posteriormente, se desarrollará un encuentro ampliado con ministros de Estado y una cena oficial.

Fujimori conocerá DoctorSV y visitará el Hospital Rosales

La agenda presidencial también comprende actividades relacionadas con los servicios de salud y la incorporación de herramientas tecnológicas en la atención médica.

Entre ellas figura una presentación de DoctorSV, plataforma tecnológica de atención médica implementada en El Salvador, cuyo funcionamiento será conocido por la delegación peruana.

Asimismo, la jefa de Estado tiene previsto visitar el Hospital Nacional Rosales y reunirse con autoridades del sector Salud para intercambiar experiencias sobre gestión y prestación de servicios sanitarios.

Educación, turismo y encuentros empresariales en la agenda

En materia educativa, Fujimori visitará un centro educativo emblemático y sostendrá reuniones con representantes del sector. La delegación incluye a la viceministra de Gestión Pedagógica y al director del Pronied, entidad vinculada al desarrollo de infraestructura educativa en el Perú.

La agenda también contempla encuentros con empresarios peruanos y salvadoreños para abordar oportunidades de cooperación económica, inversión y turismo.

Las actividades oficiales se concentrarán entre el jueves 29 y viernes 30 de octubre. El retorno de la mandataria al Perú está previsto para el sábado 31, conforme al programa de viaje.