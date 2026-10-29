El senador Jorge Gavidia oficializó en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su renuncia irrevocable a la afiliación al Partido del Buen Gobierno (PBG), organización política con la que ingresó al Congreso.

“Reitero, (Buen Gobierno) es un excelente partido, muy bien formado y conformado por personas honestas. Me retiro simplemente por pensar diferente”, declaró a la prensa.

El anuncio se da días después de votar en abstención por la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Consultado sobre su futuro político, el parlamentario descartó sumarse a otra bancada, incluso en el resto de su periodo parlamentario.