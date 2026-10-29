La presidenta Keiko Fujimori ya se encuentra en El Salvador para reunirse con su homólogo, Nayib Bukele, con el objetivo de tratar las estrategias de seguridad, orden interno y administración.

Ayer por la tarde, la mandataria llegó al mencionado país acompañada de los ministros Ernesto Álvarez Miranda (Justicia), César Astudillo (Interior), Luis Dyer (Salud) y Carlos Espá (Relaciones Exteriores).

El encuentro con Bukele está previsto para las 5:00 p.m.

DETALLES

En entrevista con el programa El Montonero, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, indicó que el periplo de la mandataria y la comitiva tiene por finalidad conocer cómo operó el subsistema compuesto por fiscales, jueces y policías especializados para enfrentar a grupos como las maras.

“Queremos estar en El Salvador para recoger la experiencia, no solamente lo que ya se ve, sino de cómo se desarrolló la primera etapa del gobierno de Bukele en función al crimen organizado cuando no tenía mayoría parlamentaria”, manifestó.

Sobre ese punto indicó que no son aspectos conocidos.

El titular de Justicia destacó que visitarán el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que se implementó cuando se condenaron a centenares de violentos.

Se tiene previsto que la presidenta Keiko fujimori se reúna con su homólogo Nayib Bukele. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).

AGENDA

El presidente del Congreso, Miguel Torres, respaldó el viaje.

“Este es un viaje fundamental, tenemos que sacarle el mayor de los provechos, creo que es un acierto que la presidenta Fujimori vaya para poder rescatar las mejores lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia en su país”, sostuvo.

Fujimori tendrá actividades en Sal Salvador y en el municipio de Tecoluca.

También tendrá encuentros con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Salud, y Educación, Ciencia y Tecnología.