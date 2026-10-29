El Congreso aprobó un crédito suplementario de hasta 8,228.4 millones de soles para financiar acciones frente al fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027, impulsar obras y atender servicios esenciales. La Cámara de Diputados respaldó el dictamen con 83 votos, mientras que el Senado registró 37 votos a favor.

La propuesta asigna 702.9 millones de soles a prevenir los efectos de El Niño; 2,308.6 millones a servicios esenciales; 3,620.2 millones a inversión y equipamiento; y 1,596.7 millones de soles a obligaciones ineludibles.

“El ánimo que ilustra este crédito suplementario es impulsar la economía (mediante pequeñas y medianas empresas), pero también atender temas que tienen que ver con el fenómeno El Niño”, destacó en el pleno la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular).