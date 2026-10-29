La bancada de diputados de Renovación Popular (RP) pidió que Catherin Palomino, de Juntos por el Perú (JP), evalúe dejar la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tras las denuncias de un exasesor suyo sobre presuntos cobros a trabajadores y pedidos de porcentajes a cambio de gestionar obras públicas.

“Evalúe su continuidad en la presidencia de la Comisión de Justicia mientras duren las investigaciones”, le requirió la agrupación en un comunicado.

Además, solicitó a la Comisión de Ética Parlamentaria evaluar su caso.