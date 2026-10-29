El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 112 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El documento establece las prioridades parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros, cuyos proyectos tendrán prioridad de debate en las comisiones y el Pleno.

La agenda comprende cuatro objetivos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad en el país; y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Asimismo, incluye 29 políticas de Estado, entre ellas el fortalecimiento del sistema democrático, la seguridad ciudadana, la identidad nacional y la política exterior.

La resolución precisa que la agenda no restringe la iniciativa legislativa ni impide debatir otros proyectos.

También mantiene la prioridad de las propuestas del Poder Ejecutivo presentadas con carácter de urgencia. Los temas pendientes podrán incorporarse a la agenda del siguiente periodo anual de sesiones.

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