De sobreviviente a héroe. Un ciudadano peruano identificado como Josimar Medina, de 37 años, sobrevivió al choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en España, que dejó al menos 69 fallecidos y decenas de heridos.
El connacional, natural de Chiclayo, viajaba como turista junto a su novia brasileña, Vitoria Maia, cuando se produjo el accidente.
“Recuerdo volar por los aires y buscar a mi novia, que también salía disparada por el aire”, relató Medina, según informó el diario británico The Guardian. Tras el impacto, ambos lograron salir del vagón y comprobaron que habían sobrevivido, pese a la gravedad del accidente y las escenas que encontraron a su alrededor.
Una vez fuera del tren, el peruano y su pareja auxiliaron a otros pasajeros heridos mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Medina incluso ayudó a un joven estadounidense, cuya sangre quedó impregnada en su camiseta, de acuerdo con las imágenes difundidas por el medio británico.
La pareja viajaba en el séptimo vagón de un tren de la compañía estatal Renfe, que colisionó por detrás con una unidad de la empresa privada Iryo en una línea ferroviaria que conecta Madrid con el sur de España.
Josimar Medina permaneció en la zona mientras los equipos médicos y agentes de la Guardia Civil atendían a las víctimas.
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