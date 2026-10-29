Un joven se enfrentó a golpes a un presunto delincuente que intentó robarle sus pertenencias en plena vía pública, en el cruce de las calles Ciro Alegría y José Santos Chocano en la urbanización Amauta, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

El hecho ocurrió cuando un sujeto lo sorprendió por la espalda e intentó reducirlo para despojarlo de sus objetos personales. Según un reporte de América Noticias, el agresor sujetó al transeúnte por el cuello, pero la víctima se resistió produciéndose un forcejeo.

Al percatarse del hecho, una vecina alertó sobre el incidente, y el presunto ladrón intentó escapar cruzando una reja metálica. Sin embargo, otro residente de la zona logró interceptarlo y lo arrojó al suelo para impedir su fuga. El agraviado también se acercó para ayudar a retenerlo.

Otros vecinos de la urbanización Amauta se sumaron a la intervención y mantuvieron inmovilizado al sospechoso mientras solicitaban la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del personal de Serenazgo. Finalmente, los agentes municipales llegaron al lugar y se hicieron cargo del intervenido.

Los vecinos denunciaron que los robos en las calles de dicha urbanización son frecuentes y expresaron su preocupación por la seguridad de las familias, especialmente porque hay varios colegios en los alrededores.

Durante su traslado, el intervenido pidió a los presentes que no lo grabaran, pues no quería que su madre se enterara de lo ocurrido.

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