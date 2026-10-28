La presidenta Keiko Fujimori viajó este jueves 28 de octubre a El Salvador para cumplir una visita oficial y reunirse con su homólogo, Nayib Bukele, con quien abordará temas de interés bilateral, principalmente la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Durante su estadía, prevista para el 29 y 30 de octubre, la mandataria visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con el objetivo de conocer las medidas aplicadas por el Gobierno salvadoreño contra las organizaciones criminales.
También sostendrá reuniones con autoridades y representantes del sector empresarial para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación e inversión.
La jefa de Estado estará acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dyer. La comitiva también estará integrada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director de Pronied, Pedro Morales.
La visita oficial busca fortalecer las relaciones entre Perú y El Salvador y ampliar la cooperación bilateral en áreas como justicia, salud, educación y turismo.
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