Un hombre de aproximadamente 35 años fue hallado muerto con un disparo en la cabeza entre las rocas de la playa Baños de Barranco, en la Costa Verde. La víctima aún no ha sido identificada y la Policía investiga las circunstancias del crimen.

Agentes de la Comisaría de Barranco, del Depincri Barranco-Chorrillos y peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, el hombre vestía un jean azul, polo marrón y zapatillas negras. Por disposición del Ministerio Público, el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.

La Policía busca determinar si la víctima fue asesinada en la playa o si su cuerpo fue abandonado en el lugar. Para ello, revisa las cámaras de seguridad de la zona y realiza pericias para identificar al fallecido y establecer las circunstancias de su muerte.

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