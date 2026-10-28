Un conductor de la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida como la línea 10E o los “Moraditos”, resultó herido de consideración tras ser atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por el distrito limeño de Lurín.

El atentado ocurrió a la altura de la cuadra 16 de la avenida Zarumilla, donde, según testigos citados por RPP, los agresores se habrían hecho pasar por pasajeros.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Luis Ángel Santiago López (37), recibió impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos .

Tras el ataque, el chofer fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde logró ser estabilizado.

Una vecina señaló que escuchó aproximadamente seis disparos y vio a uno de los atacantes huir a pie. También mencionó la presencia de un automóvil azul, aunque no pudo confirmar si estaba relacionado con los delincuentes.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona, establecieron un perímetro de seguridad e iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión contra la empresa de transportes .

Nuevo ataque

Cabe precisar que anteriormente, trabajadores de la línea 10E denunciaron amenazas presuntamente por parte de una banda criminal autodenominada ‘Los Trujillanos’.

Y es que no es la primera vez que sufre un ataque la empresa Etrascpsa. Durante la primera semana de octubre, uno de sus buses fue baleado en la avenida Las Palmas, en la zona de Laderas de Pachacámac, cuando recién salía del terminal con pasajeros a bordo. En aquella oportunidad, un motociclista disparó cuatro veces contra la unidad, lo que generó temor entre los ocupantes.

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