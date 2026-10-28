Última actualización. Al menos 64 personas murieron este miércoles tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, según informaron fuentes oficiales a la agencia EFE. El accidente ocurrió cerca de la estación ferroviaria de Urda y dejó varios vagones fuera de las vías.

El siniestro involucró a un tren de alta velocidad AVE, operado por la empresa pública Renfe, y a otro de la compañía Iryo. Ambos transportaban a cientos de pasajeros cuando se produjo el impacto, que movilizó a numerosos equipos de rescate y atención sanitaria.

Los bomberos continuaban las labores para recuperar los cuerpos de las víctimas, mientras las autoridades intentaban determinar el número total de heridos.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo, ocurrido a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. (Foto de Javier SORIANO / AFP).

¿Cómo ocurrió el accidente de trenes en Toledo?

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, la colisión se produjo cerca de la localidad de Urda, en un tramo de la red ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con el sur de España.

El tren Iryo transportaba a 147 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que en el AVE de Renfe viajaban 397 personas, según las cifras iniciales recogidas por EFE.

Tras el impacto, varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén, lo que complicó las operaciones de asistencia y rescate.

Las primeras informaciones publicadas por RTVE y El País señalaron que el AVE habría alcanzado por detrás al tren Iryo, que se encontraba detenido en la vía. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente siguen bajo investigación.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo, ocurrido a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. (Foto de Javier SORIANO / AFP).

Equipos de emergencia rescatan a las víctimas del accidente ferroviario

Hasta el lugar de la colisión se desplazaron ambulancias, bomberos, equipos sanitarios y medios de emergencia terrestres y aéreos para atender a los pasajeros afectados.

También fue movilizada una unidad militar especializada en emergencias para colaborar con las labores de búsqueda, rescate y asistencia.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, mientras las autoridades continuaban trabajando en la identificación de las víctimas y la evaluación de los daños ocasionados por el choque.

La cifra de fallecidos difundida inicialmente podría modificarse conforme avanzaran las operaciones de rescate y la verificación oficial.

Adif suspende circulación de trenes entre Madrid y el sur de España

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública responsable de la infraestructura ferroviaria española, anunció la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia del accidente.

La interrupción del servicio afecta al corredor ferroviario que conecta la capital española con distintas ciudades del sur del país.

Adif solicitó a los viajeros con billetes para los trayectos afectados que no acudieran a las estaciones hasta contar con nueva información sobre el restablecimiento de las operaciones.

Investigan las causas de la colisión entre un AVE y un Iryo

Las autoridades españolas iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el choque entre ambos trenes de alta velocidad.

Adif informó que estaba analizando sus sistemas de control ferroviario y la secuencia de acontecimientos registrada en la zona del accidente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, comunicó que se encontraba en el centro de control recabando información sobre lo sucedido.

Hasta el momento del reporte inicial, no se había establecido oficialmente la causa del siniestro, por lo que cualquier hipótesis sobre fallos técnicos o humanos requiere confirmación de los investigadores.