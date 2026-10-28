El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó al estado de Florida, en Estados Unidos, junto a su esposa y sus dos hijas, en medio de la controversia por su salida de Brasil y las restricciones impuestas por la justicia de ese país. Medios como The Washington Post, Folha de S. Paulo, CNN Brasil, Metrópoles y Globo reportaron su llegada, que tiene como propósito reunirse con su hermano Eduardo Bolsonaro.

El Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio, anunció que se otorgarían visas al senador y a sus familiares. Según lo previsto, Flávio Bolsonaro hablará con la prensa este miércoles, mientras que su portavoz y su jefe de campaña, Rogério Marinho, evitaron comentar sobre el viaje.

Flávio Bolsonaro viajó pese a la orden judicial

La llegada del senador se produjo después de que abandonara Brasil, pese a una disposición del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que le prohibía salir del país. La medida formaba parte de una investigación penal relacionada con su presunta participación en un esquema de lavado de dinero.

Moraes también había ordenado que entregara sus pasaportes ordinario y diplomático en un plazo determinado. Tras vencer el plazo, la Policía Federal brasileña anuló los documentos, aunque Flávio consiguió llegar a territorio estadounidense.

De acuerdo con reportes de medios brasileños, el Gobierno de Estados Unidos habría intervenido en las gestiones para facilitar la salida del senador. Sin embargo, las circunstancias específicas de su viaje no fueron aclaradas oficialmente por las autoridades.