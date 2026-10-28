El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, luego de que el senador perdiera las elecciones presidenciales y pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes. El mandatario también criticó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro abandonara el país después de anunciar que permanecería en territorio brasileño para liderar la oposición.

Durante un encuentro con simpatizantes frente al Palacio de la Alvorada, Lula se refirió al viaje y lo vinculó con la responsabilidad de los políticos frente a la ciudadanía. La actividad coincidió con la celebración de su cumpleaños número 81.

El mandatario recordó que, tras sus propias derrotas electorales y procesos judiciales, permaneció en Brasil y entregó su pasaporte cuando las autoridades se lo solicitaron. En ese contexto, cuestionó que el senador no siguiera el mismo procedimiento.

“El ciudadano que sale a escondidas de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo”, sostuvo.

¿Qué situación afronta Bolsonaro?

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dispuso el lunes que Flávio Bolsonaro entregara sus pasaportes ordinario y diplomático en un plazo de 24 horas, además de prohibirle salir del país. El plazo venció el martes a las 11:00 a. m. y la Policía Federal anuló ambos documentos.

Pese a la medida, el senador llegó a Estados Unidos, aunque las autoridades brasileñas no habían aclarado oficialmente las circunstancias ni la ruta que siguió para salir del país. Su viaje ocurrió después de que afirmara que se quedaría en Brasil para encabezar la oposición.

El senador es objeto de investigaciones ante el Supremo por presunto lavado de dinero y otros posibles delitos. Una de las pesquisas examina movimientos financieros relacionados con plataformas de apuestas y con el abogado Willer Tomaz.

Otro caso busca esclarecer el financiamiento de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro. Las investigaciones continúan bajo evaluación de las autoridades judiciales brasileñas.